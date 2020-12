Qu’est-ce que la théorie de la simulation informatique TikTok? Pourquoi les TikTokers sont convaincus que nous vivons dans un vrai spectacle Truman

Les théories du complot ne sont rien d’autre que nouvelles sur TikTok et l’une d’entre elles est récemment devenue virale: la théorie de la simulation. Vous demandez probablement:

Qu’est-ce que la théorie de la simulation informatique TikTok?

La théorie de la simulation est la théorie selon laquelle nous vivons tous dans une simulation – et la réalité que nous pensons connaître est en fait artificielle, un peu comme Le spectacle de Truman concept.

Beaucoup de gens ont peur ou sont enthousiasmés par cette théorie parce que cela signifierait qu’il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui dépasse l’univers que nous connaissons. D’autres en ont peur, car cela pourrait potentiellement signifier que nous sommes surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (ce qui est partiellement vrai étant donné que nos téléphones nous écoutent souvent).

La théorie a pris feu après que TikToker Heidi Wong ait partagé la théorie du professeur Nick Bostrom de l’Université d’Oxford intitulée « Vivez-vous dans une simulation informatique? »

Le hashtag de la théorie de la simulation sur TikTok a déjà 27,4 millions de vues et le hashtag de simulation a 624,4 millions de vues – cela signifie qu’il gagne une tonne de traction sur TikTok.

Beaucoup de vidéos de ce hashtag sont des vidéos éditées ou des vidéos de comédie, cependant, il y a pas mal de TikTokers avec des théories et des questions sur le sujet susmentionné, alors explorons et creusons.

La théorie de la simulation par ordinateur suggère qu’il existe une réalité réelle et le reste, ce sont des simulations.

«De toutes ces simulations, il n’y a qu’une seule réalité de base, donc statistiquement, nous sommes plus susceptibles d’être dans une simulation», a déclaré Heidi Wong, en partant de la théorie de simulation originale de Nick Bostrom.

«Fondamentalement, nous vivons dans un jeu vidéo. Honnêtement, cela a du sens si vous pensez à la façon dont les jeux vidéo deviennent réalistes de jour en jour et que tous les petits problèmes que vous voyez dans le monde qui sont inexplicables auraient un sens derrière cette théorie », a déclaré TikToker Nikki Jain.

Lorsque les TikTokers font référence à des «problèmes dans la matrice», ils font référence à des vidéos et des images de choses capturées qui sont inexplicables ou qui semblent impossibles, comme «des voitures heurtant des objets invisibles, des avions restant au même endroit dans le ciel, des chiens apparaissant au hasard», comme mentionné dans la deuxième vidéo de la théorie de la simulation de Jain.

La théorie suggère également que la probabilité que nous soyons dans un univers réel est faible.

TikToker Emily Montgomery dit qu’elle croit en la théorie de la simulation informatique à 110%. «Il existe un nombre infini de simulations et un univers réel. Donc, la probabilité que nous soyons dans un univers réel est presque nulle.

«Les équations fractales pourraient probablement expliquer le caractère aléatoire. Il y a donc de fortes chances que nous ne soyons pas réels du tout.

D’autres pensent que cette théorie est légitime car elle explique que nous sommes essentiellement des Sims réels dans un jeu vidéo Les Sims, l’idée étant que même si les Sims sont dans un jeu, ils peuvent également prendre leurs propres décisions – tout comme nous – ce qui TikToker Ashley Lanese a exprimé.

«Si la vie est une simulation, cela signifie pour moi que nous avons plus de choix, plus de chances de choisir la vie que nous désirons.»

Même Elon Musk croit en la théorie de la simulation informatique.

TikToker Scarlett Mills a un ensemble de huit vidéos expliquant l’histoire de cette théorie, avec le titre «Escaping The Simulation», et elle est allée en profondeur.

Elle a expliqué que des célébrités comme Elon Musk et le regretté physicien Stephen Hawking croyaient en cette théorie, Musk pensant que «nous vivons probablement déjà dans la réalité virtuelle créée par des êtres supérieurs. Et cette idée n’est pas nouvelle.

Elle a également expliqué que d’autres physiciens pensent que le monde est un hologramme et que «la loi de la physique a plus de sens lorsqu’elle est écrite en deux dimensions au lieu de trois».

Elle a également expliqué que ces informations «sont projetées comme un hologramme pour apparaître en trois dimensions» ou «semblent avoir de la profondeur».

Existe-t-il des études pour prouver que la théorie de la simulation informatique est réelle?

La théorie de l’hologramme, dont Mills a discuté dans l’un de ses TikToks, est en fait née alors que les scientifiques examinaient les trous noirs, ce que Trevor Williams a expliqué dans son TikTok. «Cela signifie-t-il que notre vie est une simulation qui se manifeste constamment par notre propre conscience? Et si ces trous noirs étaient en fait des portails de différentes dimensions? » demanda Williams.

TikToker Erica Vanhorn explique que la théorie de la simulation a en fait été discutée depuis le début des temps et qu’elle a des liens étroits avec l’étude de la philosophie.

Selon Vanhorn, cinq choses prouvent que nous vivons dans une théorie de la simulation.

Le premier est qu’il serait possible pour les humains de simuler la conscience.

Le second serait que la technologie continuerait de progresser.

Le troisième est que les civilisations avancées ne se détruisent pas.

Quatrièmement, les civilisations très avancées veulent créer des simulations.

Et le cinquième s’il y a plusieurs simulations, les chances que vous soyez dans une seule sont très élevées.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.