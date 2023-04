De quoi va parler la deuxième saison de Heartstopper sur Netflix ? synopsis officiel

Netflix

Netflix a annoncé les détails de la date de première de la saison 2 de Heartstopper, mais ils ont également révélé le synopsis officiel. Rencontrez son prochain complot!

©NetflixDe quoi va parler la deuxième saison de Heartstopper sur Netflix ? résumé officiel.

coup de cœur C’était l’une des séries de services de streaming Netflix le plus regardé et acclamé de l’année dernière, pour lequel il a rassemblé des millions de fans à travers le monde. Il s’agit de l’adaptation du webcomic et du roman graphique du même nom créé par Alice Oseman qui a annoncé ce lundi la date de diffusion de sa deuxième saison : la 3 août. De plus, ils ont fourni le synopsis officiel des épisodes suivants.

Après sa sortie, les ventes des livres ont augmenté de 1 700 % aux États-Unis et le volume 1 est devenu le premier roman de fiction pour jeunes adultes du pays et sur la liste des best-sellers du NYT. D’un autre côté, les critiques de la presse étaient aussi importantes pour avoir un 100% dans Rotten Tomatoes. Quant aux protagonistes, kit connor et Joe Locke Ils ont ajouté des millions de followers sur leurs réseaux sociaux.

+Synopsis de Heartstopper saison 2

La deuxième saison de coup de cœur devant: «Nick et Charlie naviguent dans leur nouvelle relation; Tara et Darcy font face à des défis imprévus, et Tao et Elle découvrent s’ils peuvent jamais être plus que des amis. Avec des examens à l’horizon, un voyage scolaire à Paris et un bal de promo à planifier, le gang a beaucoup à faire alors qu’il traverse les prochaines étapes de la vie, de l’amour et de l’amitié ».

Le public verra à partir du 3 août prochain la suite de cette histoire centrée sur des amis devenus petits amis, Nick et Charlie. Nous découvrirons quelles sont les étapes à suivre dans leur relation et dans la vie de leurs compagnons, qui doivent affronter des examens du secondaire, des voyages et un important bal de fin d’études. Bien sûr, Kit Connor et Joe Locke Ils seront de retour avec leurs personnages respectifs.

Pour les nouveaux 8 chapitres, revenez également Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgel et l’étoile Olivia Colman comme Sarah, la mère de Nick. Ils ont été rejoints jack barton comme David, le frère aîné de Nick; Nima Taleghani en tant que professeur d’école de Nick et Charlie; Leïla Khan comme la nouvelle venue à l’école Sahar Zahid ; et Bradley Riches Comme James McEwan.

