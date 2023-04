La Chine accélère les tests avec la 6G et atteint déjà des vitesses de 100 Gbps

Steinberg Systems Pipeteur - 0,1 - 100 ml - 6 vitesses SBS-LAB-110

Précis et efficace : votre pipeteur automatique pour pipettes de 0,1 à 100 ml Facilitez le pipetage avec ce pipeteur automatique de Steinberg Systems! Vous pouvez l'utiliser pour retirer et évacuer les liquides avec précision et rapidité. Que ce soit pour des tests de production ou des analyses en médecine, en recherche biologique ou en chimie, cette unité de contrôle accélère votre travail grâce à son fonctionnement pratique sur batterie. Polyvalence – pour pipettes en plastique et en verre jusqu'à 100 ml Performances – avec 6 vitesses différentes pour l'aspiration et le refoulement Sans effort – avec poignée ergonomique et repose doigts concaves Simplicité – utilisation simple et intuitive via l'écran LCD Durabilité – grâce à une membrane de protection et au plastique durable