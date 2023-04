Les co-animateurs de The View célèbrent la sortie de Fox News de Tucker Carlson en chantant « Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye »

Lundi, de grands changements ont été apportés au monde de la couverture des informations télévisées, à la fois chez Fox News et CNN. Quelques minutes seulement après qu’il a été annoncé que Tucker Carlson quittait Fox News, il a été révélé que Don Lemon était également sur CNN. La nouvelle est tombée au moment où les co-animateurs de La vue réunis pour parler des nouvelles du jour, et il ne fallut pas longtemps avant qu’une célébration n’éclate après que Carlson ait perdu sa place à la télévision. Un clip est sorti sur Twitter montrant comment les co-animateurs ont réagi à la nouvelle.





Lorsque la nouvelle a éclaté, Whoopi Goldberg a commencé à faire « la vague », incitant les autres co-animateurs à emboîter le pas sous les applaudissements du public. Goldberg a ensuite noté que le groupe discuterait plus longuement de la situation lors de l’émission du lendemain. Même ainsi, Ana Navarro a estimé qu’il y avait suffisamment de temps pour chanter une chanson spéciale pour Carlson à la suite de la nouvelle, et elle a encouragé le public à participer à un single de la chanson « Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye ».

« Puis-je demander au public s’il m’aidera à faire quelque chose? » Navarro a dit avant de faire chanter les gens sur la chanson classique.

Pour sa part, Sunny Hostin a noté qu’elle n’aime généralement pas célébrer la perte de son emploi, mais la situation est un peu différente avec Carlson.

« Je ne pense pas que quiconque aime célébrer la fin de la carrière de quelqu’un, mais … il est responsable de la dégradation que nous voyons, un peu, de notre démocratie dans ce pays, et je pense juste, en tant que personne fidèle, ‘ Regardez Dieu. Regardez Dieu », a-t-elle dit.

« Il a été le plus grand pourvoyeur de points de discussion pro-russes, donc c’est une bonne journée pour les Ukrainiens », ajoute Alyssa Farah Griffin.

Hostin ajoute ensuite que « le karma ne perd l’adresse de personne », tandis que Goldberg plaisante en disant qu’il « peut égarer l’adresse ».





La présence de Tucker Carlson à la télévision ne manquera pas à certains

Fox News

Il y a beaucoup de gens qui célèbrent la nouvelle de la sortie de Carlson, tandis que d’autres ne sont pas si ravis. Compte tenu de sa forte audience, l’émission comptait de nombreux fans qui manqueront à l’appel Tucker Carlson ce soir avancer. Cela montre à quel point l’animateur de télévision a été polarisant pendant des années. Quant à la raison pour laquelle il est à Fox News, cela n’a pas été dit spécifiquement par Carlson ou le réseau, mais cela peut être le résultat de la perte de Fox News d’un procès très élevé intenté par Dominion Voting Systems pour une couverture « diffamatoire » de l’entreprise. sur la programmation Fox.

Un remplaçant permanent pour Carlson n’a pas encore été annoncé. Pour l’instant, le réseau diffusera Fox News ce soir à sa place avec diverses personnalités de Fox News tournant en tant qu’hôte jusqu’à ce qu’il soit déterminé ce qui prendra ce créneau horaire de manière permanente.