« La route des os »: la route russe que Google Maps a supprimée après un accident mortel

Google a dû changer l’un de ses itinéraires après la mort d’un jeune homme, Sergei Ustinov, après avoir suivi les recommandations de ce qui, selon Google Maps, était l’itinéraire le plus court. Ustinov voyageait avec un ami, également dans un état grave, à l’intérieur de la voiture, sur une route enneigée à travers la soi-disant « autoroute des os ».

Cette autoroute relie Yakoutsk (Russie), considérée comme la ville la plus froide du monde avec des températures jusqu’à 50 degrés sous zéro, avec Madagan, une autre ville russe. Le parcours, de plus de 2000 kilomètres, C’était trois heures plus rapide sur l’itinéraire indiqué par Google Maps, même si après l’accident mortel Google a décidé d’éliminer le passage sur cette route.

« La route des os », l’une des plus froides du monde

L’autoroute Kolimá, également connu sous le nom de « route des os « et avec le code M56, c’est une autoroute de plus de 2000 kilomètres qui relie Magadan et Iakoutsk, en Russie. Elle a été construite et reçoit son surnom de » ossements « car, littéralement, les ossements des prisonniers morts dans sa construction ont été placés sous la route et ses environs comme matériau poreux pour le mélange de construction.

Au jour d’aujourd’hui la route est dans un état terrible, avec des sections détruites par les inondations. À la mi-décembre, il peut y avoir des températures de -50 degrés sur cette route, ce qui complique encore plus le voyage, à cause des gelées. Google Maps a dit aux deux jeunes hommes que c’était le chemin le plus court, ils l’ont donc suivi.

Après que la voiture ait été endommagée et arrêtée. L’un des jeunes hommes n’a pas pu supporter les basses températures et est mort. Son partenaire a été retrouvé dans un état grave

La voiture a été endommagée, selon Siberiantimes, en raison d’un radiateur cassé. Ustinov est mort de ne pas supporter la température et son partenaire a été retrouvé dans un état grave. La source rapporte également que les passagers de la voiture n’étaient pas habillés correctement pour résister au froid extrême, et que la voiture n’était pas préparée pour un voyage dans ces conditions. Cependant, Google a décidé de prendre des mesures à ce sujet.

Google Maps a supprimé le passage le long de cette route après la nouvellePar conséquent, toute route russe qui la traversait initialement utilisera désormais par défaut le chemin alternatif.

