Transatlantique : la série Netflix est-elle une histoire vraie ?

NETFLIX

La nouvelle série d’Anna Winger se déroule à Marseille en 1940. C’est ce qu’explique le créateur de la production dirigée par Gillian Jacobs.

©NetflixTransatlantique, la nouvelle série d’Anna Winger.

Au cours des dernières heures, une série d’époque est devenue la plus regardée des Netflix. Il s’agit de Transatlantiquela nouvelle production de Anna Winger, créateur de peu orthodoxe. Se déroulant dans les années 1940, l’histoire suit des femmes qui aident des réfugiés chassés par les nazis à s’échapper. Au delà ça se passe dans une guerre qui a existé, est-ce une histoire vraie ?

Cette série co-créée par Daniel Hendler, est réalisée par Stéphanie Chuat et Véronique Reymond et Mia Meyer. tout au long de leur 7 épisodesun casting dirigé par por Cory Michael Smith, Gillian Jacobs et Lucas Englander. De leur côté, Corey Stoll, Gregory Montel, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Amit Rahav, Moritz Bleibtreu et Alexander Fehling, entre autres, apportent leurs performances dans des seconds rôles.

+ Transatlantique : est-ce une histoire vraie ?

L’histoire de Transatlantique se déroule à Marseille entre 1940 et 1941 et suit la vie de Varian Fry, Mary Jayne Gold et le comité de secours d’urgence. « Ils ont risqué leur vie pour aider plus de 2 000 réfugiés à fuir la France occupée, dont plusieurs des artistes les plus recherchés par les nazis.», explique le synopsis Netflix à propos de ce groupe international de jeunes héros.

La vérité est que la série s’inspire du roman Le portefeuille de vols par Julie Orringer, ainsi que la propre histoire de Varian Fry, le journaliste américain qui a mené cet impressionnant combat. C’est-à-dire, Transatlantique se déroule dans un décor aux accents fictifs, bien qu’avec personnages et événements qui ont eu lieu dans la vie réelle.

En dialogue avec Town&Country, Anna Winger a expliqué: « Ce n’est pas une leçon d’histoire, bien qu’elle contienne beaucoup d’histoire vraie. Toute la recherche est une partie importante du processus, mais ensuite je me débarrasse du fardeau de ‘ce n’est pas un documentaire, c’est une série télévisée’, et permettre aux personnages de prendre leur propre vie d’une manière dans mon imagination ».

