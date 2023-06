De quoi parle chaque chapitre de « Black Mirror » – Saison 6 et comment regarder la série Netflix

Après quatre ans d’attente, les fans de « Miroir noir« , réussi Série d’anthologies Netflixvous allez enfin pouvoir profiter la sixième saison, qui, selon le créateur Charlie Brooker, amènera la fiction à un tout autre niveau. « Toutes les histoires sont toujours Black Mirror de bout en bout, mais avec quelques rebondissements fous et plus de variété que jamais.”, dit à Tudum.

Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones et Bisha K. Ali sont les producteurs exécutifs de la série d’anthologies primée aux Emmy, qui dans son nouvel opus compte cinq épisodes qui racontent des histoires plus sauvages, plus sombres et plus imprévisibles.

Le casting de la sixième saison de « Miroir noir» est composé d’Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’ la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin et Zazie Beetz.

Aaron Paul joue Cliff Stanfield dans la sixième saison de « Black Mirror » (Photo : Netflix)

EN QUOI CONSISTE CHAQUE CHAPITRE DE « BLACK MIRROR 6 » ?

Chapitre 1 : Joan est horrible

Une femme moyenne est choquée d’apprendre qu’une plateforme de streaming mondiale a publié une prestigieuse adaptation dramatique télévisée de sa vie, dans laquelle elle est jouée par la star hollywoodienne Salma Hayek Pinault.

Un jeune couple se rend dans une ville écossaise endormie pour commencer à travailler sur un documentaire sur la nature, mais se retrouve entraîné dans une histoire locale juteuse impliquant des événements choquants du passé.

Chapitre 3 : Au-delà de la mer

Dans une alternative de 1969, deux hommes engagés dans une dangereuse mission de haute technologie combattent les conséquences d’une tragédie inimaginable.

Chapitre 4 : La journée de Mazey

Une star troublée est traquée par des paparazzi envahissants alors qu’elle fait face aux conséquences d’un délit de fuite.

Nord de l’Angleterre, 1979. Une assistante commerciale docile se fait dire qu’elle doit commettre des actes terribles pour éviter un désastre.

COMMENT VOIR « MIROIR NOIR » ?

La saison 6 de Black Mirror sera diffusée sur Netflix le jeudi 15 juin 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux chapitres de la série anthologique, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plateforme de streaming populaire.

A QUELLE HEURE POUR VOIR « BLACK MIRROR » PAR PAYS ?

Mexique, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 2h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 3h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

BANDE-ANNONCE DE « MIROIR NOIR »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BLACK MIRROR »

Aaron Paul comme Cliff Stanfield

Anjana Vasan comme Nida

Annie Murphy comme Joan

Auden Thornton comme Jessica Ross

Ben Barnes comme Mac de la télévision

Clara Rugaard dans le rôle de Mazey Day

Daniel Portman comme Stuart

Danny Ramirez comme Hector

David Shields comme Michael Smart

Himesh Patel comme Krish de la télévision

John Hannah comme Richard

Josh Hartnett comme David Ross

Kate Mara comme Lana Stanfield

Michael Cera comme Beppe

Monica Dolan comme Janet

Myha’la Herrold comme Pia

Paapa Essiedu comme Gaap

Rob Delaney comme Mac

Rory Culkin comme Kappa

Salma Hayek Pinault dans le rôle de Joan de la télévision

Samuel Blenkin comme Davis

Zazie Beetz comme Bo