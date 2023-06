Poids plume et Shakira : comment voter pour les nommés aux Youth Awards 2023

Dexter Casque Dexter ADRON CARBON EVO Carbon

"DEXTER vous propose son casque modulable Carbone moto l'ADRON CARBON EVO :Sécurité :En fibres de carbone réputées pour sa légèreté et sa résistance aux chocs pour un poids plume dans sa catégorie 1450g +/-50EPS Multi-densité pour une absorption des chocs optimiséeSystème d'urgence EQRS permettant le retrait rapide des mousses de joues par le personnel médicalFermeture de la jugulaire par boucle micrométrique métallique alliant fiabilité, simplicité et précisionModularité :Ouverture de la mentonnière 100% carbone à 90°Visibilité :Ecran incolore traité anti-rayuresLivré avec film Pinlock® évitant la formation de buée par temps froid et humideEcran solaire interne amovible traité anti-rayure et anti-UVSystème de démontage rapide des écrans sans outilsVentilations :1 prise d'air à la mentonnière limitant la formation de buéeLarge prise d'air supérieure assurant une très bonne circulation de l'air2 extracteurs arrières afin d'expulser l'air vicié et chaudLes ""+"" :Intérieur entièrement démontable et lavableIntérieur en tissu traitées anti-bactéries et anti-transpirationCache nez inclusHousse de transport inclusPrédisposé à recevoir le kit de communication Dexter Solo ou DuoL'avis de notre concepteur Charles :A ne pas mettre entre toutes les mains, mais bien sur toutes les têtes ! Moi, j'ai un Dexter et il est super!La coque, est constituée entièrement de Carbone qui assure une légèreté et une résistance de premier ordre en cas de chute. A noter que la mentonnière de l’Adron Carbon est constituée elle aussi en carbone, construction rare dans le domaine des caques modulables en fibre. Pour se démarquer de ses concurrents directs très orientés tourisme, j'ai voulu mettre volontairement en avant une philosophie plus sportive et Roadster.Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec nos testeurs-produit, pour vous proposer un casque plus confortable, plus insonorisé, en développant de nouveaux éléments et en retravaillant ( ou perfectionnant , ou bonifiant ) les matériaux existants.C’est ça un casque développé ensemble, avec vous les motards, pour vous les motards."