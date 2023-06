Tom Holland révèle pourquoi il était plus prudent avec les spoilers de la salle bondée qu’avec les films MCU

Tom Holland est connu pour être un spoiler en série. La star du MCU, qui est devenue célèbre après avoir rejoint la franchise en Captain America : Guerre Civile pour donner vie à Spider-Man, a été l’une des célébrités de Marvel Studios qui a révélé le plus de secrets concernant les surprises toujours mystérieuses des films de la saga.





Plus tôt ce mois-ci, son projet le plus récent a frappé Apple TV +, intitulé La salle bondée et c’était une autre excellente occasion pour Holland de dévoiler les détails de l’histoire complexe que le spectacle présente. Mais il ne l’a pas fait, et il y a une bonne raison à cela.

Tout en parlant avec Screen Rant, l’acteur a expliqué que les spoilers MCU sont assez basiques, tout en faisant la lumière sur le mystère derrière La salle bondée était bien plus compliqué et ruinerait définitivement l’expérience du public :

« Ouais, c’est intéressant, les spoilers pour les films Marvel, ils sont très basiques. C’est : « Qui est le méchant ? À quoi ressemble le costume ? Où est le décor ? Que se passe-t-il ? » Mais ce que j’aime dans cette émission, et pourquoi je suis si excité à l’idée qu’elle sorte, c’est que nous avons mis en place ce mystère, [and] c’est à vous d’essayer de résoudre le mystère. Il y a tellement de périodes de ce spectacle où vous pouvez le résoudre avant de vous dire ce que c’est. Et je suis vraiment ravi de voir comment les fans réagissent à ce style de spectacle, c’est pourquoi je fais si attention à ne rien dévoiler.

De quoi parle The Crowded Room ?

Avec Tom Holland et Amanda Seyfried, The Crowded Room se déroule en 1979 à New York, à la suite de l’histoire de Danny Sullivan, un jeune homme impliqué dans une fusillade. À travers différentes interviews, l’enquêteur Rya Goodwin tentera de reconstituer les événements en dehors de l’esprit de Sullivan pour découvrir la vérité.

Cependant, le voyage que les deux feront à travers les souvenirs du jeune homme et sa vie compliquée les amènera à découvrir un secret beaucoup plus profond et plus sombre, enfoui dans son subconscient, qui changera leur vie à jamais.

La série est basée sur le livre de 1981, L’esprit de Billy Milligan par Daniel Keyes, sur le cas de l’homme du titre qui a été accusé de divers crimes et diagnostiqué plus tard avec un trouble de la personnalité multiple.

La salle bondée met également en vedette Sasha Lane dans Ariana, Will Chase dans Marlin Reid, Lior Raz dans Yitzak Safdie et Emmy Rossum dans Candy Sullivan.

La série marque le dernier effort de Holland pour rompre avec Peter Parker, jouant des rôles beaucoup plus dramatiques comme il l’a déjà fait dans des projets comme celui des frères Russo. Cerise, Antonio Campos’ Le diable tout le temps ou même faire partie d’autres franchises comme il a essayé de le faire avec Inexploré. Dans tous les cas, il utilisera Homme araignée costume à nouveau dans le quatrième opus de la saga, même si pour le moment il n’a pas de date de sortie.