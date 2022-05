Robert Downey Jr a demandé de travailler avec Johnny Depp dans un nouveau film

célébrités

Johnny Depp traverse le pire moment de sa carrière en raison du procès avec Amber Heard, mais Robert Downey Jr l’a soutenu et veut travailler avec lui. Connaître tous les détails.

© GettyRobert Downey Jr et Johnny Depp

Les derniers jours ont été chaotiques pour Johnny Depp. L’acteur est au milieu d’un procès en diffamation contre son ex-femme, Ambre Entendu, et les polémiques ne cessent de grandir autour de lui. Accusations et contre-accusations sont les protagonistes de cette bataille judiciaire qui s’est même avérée plus dure et plus dommageable que celle d’Angelina Jolie et Brad Pitt. Eh bien, à cause de cela, il en est venu à perdre de grands emplois comme Les Animaux Fantastiques 3qui allait jouer après avoir été dans les deux premières bandes.

Cependant, tout semble indiquer que maintenant Robert Downey Jr il veut sauver son grand ami, Johnny Depp, de tomber en disgrâce à Hollywood. En effet, comme il est apparu récemment, l’acteur de Hombre de Hierro veut l’inclure dans le casting de son nouveau film. Après avoir traversé merveilleDowney travaille sur d’autres projets et certains sont encore en pleine production, il a donc vu l’occasion idéale d’ajouter son collègue.

Il s’agit de Sherlock Holmes 3, dans lequel Robert Downey Jr se mettra une nouvelle fois dans la peau du personnage d’Arthur Conan Doyle. Apparemment, les intentions de l’interprète sont que Johnny DeppDès qu’il le peut, il rejoint le casting pour jouer à ses côtés après avoir raté de belles opportunités. Le film commence à prendre forme et se poursuivra avec la trilogie qui a commencé en 2008 et a créé sa deuxième partie, Game of Shadows, en 2011.

Pour le moment, dans ce qui semble être le dernier long métrage sur Sherlock Holmes il n’y a plus de nouvelles, sauf que Robert veut ajouter Depp au casting. En tout cas, il est probable que cela ne puisse pas arriver puisque la production fait partie de Warner Bros. C’est-à-dire la même société qui a renvoyé Johnny de Fantastic Beasts lorsque les accusations de Ambre Entendu en 2018.

De plus, pour le moment, on ne sait pas Johnny Depp a rouvert son horaire de travail. Pour l’instant, la seule chose que l’on sait de lui, c’est qu’il est concentré sur le procès et qu’il se déroule exactement comme lui et ses avocats l’attendent. Bien sûr, la vérité est que si tel est le cas, il n’a pas de projets prévus, donc Sherlock Holmes pourrait être une excellente alternative.

