Un acteur de Marvel et un acteur de Breaking Bad triomphent sur Netflix avec un film inspiré de faits réels

Netflix est la plateforme idéale pour réunir des acteurs reconnus par différentes franchises. Et maintenant, un de Marvel et un de Breaking Bad créer un tollé avec un film. La rencontrer.

©IMDBLe film Netflix qui est un succès

Généralement les films Netflix ils deviennent un succès lorsqu’ils frappent la plate-forme. En fait, à plus d’une occasion, le géant du streaming est venu sauver plusieurs productions qui n’avaient pas eu la fureur et l’accueil du public au moment voulu. Cela arrive aussi avec la série, qui plus d’une fois ce service à la demande a sauvé après des annulations et dans son catalogue est devenu une sensation.

A tel point que, pendant plus de Netflix Il a son propre contenu original, qui est également très apprécié par les téléspectateurs.Sa bibliothèque non originale est également un grand point en faveur du succès et de la croissance de l’entreprise. Pour cette raison, l’entreprise continue de miser sur ce type de créations qui, à certaines occasions, réunissent des acteurs reconnus par différentes franchises.

De plus, pour cette raison, à partir de spoilersnous avons l’option parfaite pour que les utilisateurs puissent profiter un film disponible sur Netflix qui met en scène un acteur de Marvel et un de Breaking Bad. Le film est basé sur des événements réels et fait partie des tendances de la plateforme en raison de son intrigue captivante et controversée.

+ Le film Netflix dans lequel un acteur Marvel et un acteur Breaking Bad se succèdent :

Ce long métrage qui continue de faire sensation dans Netflix c’est 13 heures : les soldats secrets de Benghazi. La bande dure 144 minutes et est basée sur l’un des attentats qui a le plus marqué l’histoire des États-Unis lorsque le 11 septembre 2012, un groupe terroriste d’islamistes radicaux a attaqué un complexe diplomatique américain qui s’y trouvait.

13 heures : les soldats secrets de Benghazi Il a été initialement publié en 2016 et est réalisé par Michael Bay. Sans aucun doute, c’est un film qui excite, énerve et captive, surtout pour ses excellentes performances. Eh bien, il met en vedette de grands acteurs comme John Krasinski, qui a récemment joué Reed Richards, le leader des Quatre Fantastiques en Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Ensuite, parmi les protagonistes figure également le célèbre David Costabile qui dans Breaking Bad a donné vie à Gale Boetticher. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ce film Netflix a aussi des personnalités telles que James Badge Dale, Max Martini, Pablo Schreiber et de plus.

