« L’horreur populaire est de retour » : Isaac Ezban, réalisateur de Mal de ojo

Dans la filmographie mexicaine, le personnage de la sorcière était présent dans les titres de différentes décennies du siècle dernier, mais est resté absent de l’actuel. Cela, dans une plus large mesure, est une conséquence du peu d’audace qui existe pour produire des films d’horreur. C’est un genre méprisé, comme maudit.

Ledit mépris pour un genre qui, ironiquement, compte un grand nombre de fans et d’adeptes dans notre pays commence à être combattu par le compte-gouttes. Heureusement, tout n’est pas perdu. Il y a des réalisateurs comme Isaac Ezban qui croient à la terreur, en particulier dans la terreur mexicaine, et mener des projets qui sauvent la tradition orale nationale des histoires liées à la sorcellerie.

Nous avons parlé dans Spoiler avec le cinéaste pour approfondir Le mauvais œil, un film qui apparaît à nouveau sur grand écran à la figure représentative de la sorcière, ainsi qu’à essayer identité féminine dans les complots d’horreur avec des caractères forts, dominants et puissants.

Entretien avec Isaac Ezban, réalisateur de Le mauvais œil

Qu’y a-t-il derrière le titre du film ? Pourquoi avez-vous choisi ce nom particulier ? Je demande parce que cela revient à quelque chose que nous avons entendu quotidiennement dans la culture populaire.

C’est un titre que nous avons fini par choisir car il a beaucoup à voir avec l’histoire. On voit une fille qui découvre sa transition vers l’adolescence, donc elle essaie de découvrir un nouveau monde et qui elle est. Cependant, bien qu’il aborde cette partie, c’est un scénario ambitieux qui touche également au monde des adultes et à ses thèmes. Parmi ces thèmes, l’envie, qui est précisément l’objet du mauvais œil.

La malédiction qui déclenche tout est un mauvais œil qui se produit il y a de nombreuses années. Ce qui revient à cette même malédiction au présent est à nouveau un mauvais œil. Organiquement, ce mal colle à l’histoire que nous voulons raconter dans le titre.

En revanche, dans un sens marketing et pour attirer les producteurs, c’est un titre attractif. Et c’est parce que dans notre culture tout le monde a entendu parler du mauvais œil, beaucoup de gens le craignent. Tant d’autres personnes font des choses sans fin pour s’en protéger. En tant qu’horreur, c’est un titre de vente parce que vous vous demandez immédiatement « de quoi va parler un film à ce sujet? ».

Dans Macabro 2022, il y avait des films qui louaient le rôle des femmes en tant que protagonistes fortes et actives dans les histoires d’horreur. Un titre comme Deux sorcières sauve la figure de la sorcière du point de vue matriarcal, quelque chose qui se voit aussi dans Le mauvais œil. Comment définissez-vous votre film dans ce sens ?

J’aime le fait que ce soit un film très féminin et cela le rend encore plus intéressant. En fait, les personnages masculins jouent le rôle d’êtres hypnotisés et contrôlés par la sorcellerie féminine. Ils n’ont aucun poids dans l’intrigue. Ceux qui dominent les actions, ce sont eux.

Le mauvais œil C’est une histoire de femme qui m’a troublée de l’aborder. Parmi les décisions à prendre, une équipe équilibrée d’hommes et de femmes en tant que chefs de département a été organisée pour maintenir ce contact avec les femmes en tant que protagonistes du film. Nous devions nous concentrer sur eux et leurs personnages.

Nous partons du fait que dans la terreur et la sorcellerie, il existe des liens particuliers avec le sang, avec la chair et avec les problèmes sensuels qui sont exclusifs aux femmes. Nous voulions transmettre cela avec les femmes qui mènent la charge dans l’histoire.

Quand on parle de sorcières dans le cinéma mexicain, les exemples les plus récents qui me viennent à l’esprit sont Isabela Corona dans tante Alexandra, Ana Patricia Red dans Poison pour les fées et Evita Muñoz ‘Chachita’ dans Hermelinda Linda. Mais nous parlons du siècle dernier.

L’horreur folklorique ou la terreur folklorique est définitivement quelque chose qui est de retour. Cela faisait longtemps que cela n’avait pas été fait. Je pense qu’il est important de noter que cette terreur folklorique connaît une nouvelle vague depuis cinq ou six ans au niveau international. On le voit avec le cinéma de Robert Eggers, d’Ari Aster, et les histoires qui remontent à la magie noire, aux légendes. Au Mexique, peu de choses avaient été faites. On reste dans les films d’antan, rien de nouveau.

Je me sens très chanceux d’avoir eu Ofelia Medina et toute la distribution qui participe à Le mauvais œil. C’était un casting polyvalent et dynamique. Ofelia est une actrice avec expérience et scène qui, en entrant sur le plateau, s’est imprégnée d’une présence très forte qui a mis le reste des acteurs dans un niveau de suggestion avec son personnage.

Paola Miguel, qui joue Nala, a tout laissé sur le terrain. C’était son premier rôle principal au cinéma ! Je suis convaincu qu’elle sera une actrice pertinente dans l’avenir du cinéma mexicain. Il a l’instinct, l’intelligence et le talent pour aller loin. Avec Ofelia Medina, elle a fait un excellent travail d’équipe, ils se comprenaient bien. Les deux se combinent à merveille pour explorer l’univers de la sorcellerie féminine que je pose dans le film.

Qu’est-ce qui vous a amené à choisir Ofelia Medina comme protagoniste dans le rôle de Josefa ?

Nous savions que c’était un défi de caster une actrice vieillissante dans ce rôle. Nous avons commencé à voir les options d’actrices qui pourraient jouer ce personnage et nous avons décidé que nous devions chercher une actrice qui avait l’âge de Josefa et qui avait de l’expérience dans le cinéma. Pour nous, Ofelia a toujours été la première option.

C’est une actrice qui a fait différents genres, mais elle n’avait pas fait de terreur. Nous lui avons fait la proposition, nous lui avons donné le scénario et il a adoré l’idée. C’était intéressant pour tout le monde qu’elle n’ait pas eu la terreur dans ses antécédents car cela lui a permis de la guider dans quelque chose de nouveau dans sa carrière, mais en même temps, elle a mis son propre talent pour s’approprier le personnage et le construire dans un manière brutale.

C’est une bonne nouvelle qu’un film d’horreur mexicain sorte en salles. Pourquoi ce genre est-il tant puni ou rabaissé dans notre pays en termes de production ?

Cela me semble un phénomène très étrange car c’est un genre qui nous est très cher en tant que spectateurs et cinéphiles. Les Mexicains sont aussi fans de légendes et d’histoires d’horreur. Nous avons aussi un penchant particulier pour le culte de la mort, ainsi qu’un goût pour le noir, le macabre.

Il a été démontré que les films d’horreur ont de très bons box-office au Mexique, mais quand ils sont internationaux. Pour une raison quelconque, ce n’est pas un genre qui est produit plus à l’échelle nationale. Qui sait pourquoi ! Le cinéma mexicain s’est concentré sur deux extrêmes : les comédies romantiques et les films plus personnels et socialement critiques. A partir de là, le reste des genres est délaissé. Je veux dire horreur, fantasy, science-fiction.

C’est bien qu’il y ait des comédies et des comédies romantiques, mais il faut diversifier le cinéma de tous les genres. Je suis heureux de voir qu’il y a plus de tentatives pour le faire, mais nous manquons. Cela a peut-être à voir avec le fait que le public est habitué à l’horreur hollywoodienne et n’accepte pas d’autres options. En ce sens, il existe des productions d’horreur mexicaines qui copient des histoires ou des formules hollywoodiennes et qui ne réussissent pas.

Avec Le mauvais œil On parie sur une histoire nationale, sur une histoire mexicaine. Il y a des exemples de bons films d’horreur qui nous sont parvenus, par exemple Kilomètre 31, Nous sommes ce qu’il y a, Ils reviennent. Ce sont des titres qui racontent des histoires de notre réalité nationale. La terreur travaille pour cela aussi, pour dire la réalité de ce qui nous arrive en tant que société. Il s’agit pour les producteurs de réaliser que la terreur est plus bienveillante qu’ils ne le pensent.

De quoi les producteurs ont-ils peur ?

Comme on craint des problèmes tels que les dépenses de maquillage, de prothèses, etc. Le contraste est qu’il existe au Mexique des talents avérés pour ces domaines et d’autres qui sont appelés à des productions étrangères. Vous devez croire en eux. Nous avons vu des cas de films qui montrent à quel point les choses peuvent être bien faites à cet égard : Belzebuth, Kilomètre 31, L’habitant. L’essentiel est de faire confiance et de faire plus de films soutenant les talents nationaux.

Il peut donc être avantageux de parier sur des films d’horreur qui Le mauvais œil a eu sa propre expérience à Six Flags.

Oui, c’est quelque chose d’incroyable ! Quand tu es enfant et que tu rêves de faire des films, tu imagines qu’un jour il y aura une maison de l’horreur dans un parc d’attractions avec le thème de tes histoires. Je trouve étonnant que Six Flags ait imité la modalité Horror Nights qu’Universal Studios a avec certains films.

Promouvoir un film de cette façon montre à quel point les films d’horreur peuvent être efficaces en tant que divertissement. C’est une possibilité de plus de faire des films commerciaux bien faits qui attirent le public dans les salles. Dans ce cas, les gens peuvent d’abord aller au cinéma puis à Six Flags, ou l’inverse, et le sentiment d’horreur sera là. C’est l’idée.

Lorsque Cinépolis Distribución m’a dit et m’a invité à voir à quoi ressemblerait l’expérience Six Flags, cela m’a rendu fou de voir l’ampleur que pouvait avoir un film mexicain, en particulier un film d’horreur.

