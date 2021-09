De quoi Michael K. Williams, le célèbre Omar Little de « The Wire » est-il mort

Michael K. Williams, l’acteur américain connu internationalement pour son rôle d’Omar Little dans la série acclamée « The Wire » et celui de Chalky White dans « Boardwalk Empire », est décédé le lundi 6 septembre 2021 à l’âge de 54 ans, son corps Elle a été retrouvée dans son appartement new-yorkais.

Le lieutenant John Grimpel, porte-parole de la police de cette ville aux États-Unis, a déclaré que Michel K. Williams Il a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn après un appel téléphonique d’urgence à 14h00 heure locale (18h00 GMT).

L’artiste qui a reçu des nominations aux Emmy pour plusieurs rôles a été officiellement déclaré mort à 14h12, ont rapporté les médias locaux. Bien que les causes de sa mort n’aient pas encore été confirmées, les autorités pointent une possible overdose.

« Aucun acte criminel n’est indiqué. Il n’y a pas eu d’effraction et l’appartement était en ordre », a révélé une source policière au New York Post. Les enquêteurs soupçonnent le célèbre acteur d’avoir mélangé du fentanyl à de l’héroïne, une combinaison mortelle.

Michael Kenneth Williams et Jonathan Majors dans « Lovecraft Country » (Photo: HBO)

MICHAEL K. WILLIAMS ET SA TOXICOMANIE

L’acteur nominé aux Emmy Awards 2021 pour « Pays de Lovecraft« Il parlait toujours ouvertement de ses problèmes de drogue. Il a déclaré au Daily Mail que depuis l’âge de 19 ans, il fréquentait des cliniques de réadaptation.

En 2016, il a déclaré à la National Public Radio qu’il y a dix ans, il s’était rendu dans une église du New Jersey pour obtenir de l’aide pour sa dépendance : « Quand j’ai franchi ces portes, j’ai été dévasté. C’était, je dirais, vers la troisième saison de ‘Le fil‘ ».

Il a également déclaré dans une autre interview qu’il prenait de la drogue avec tout ce qu’il pouvait mettre dans une seringue. « Je suis très reconnaissant et je me sens chanceux d’être ici aujourd’hui, d’être un homme pour ma famille… d’être à ce stade de ma carrière et avec cette plateforme, je suis très reconnaissant (…) je suis toujours un travail en cours », a-t-il déclaré dans votre instant.

Il s’est même rappelé avoir rencontré Barak Obama alors qu’il était sous cocaïne lors d’un rassemblement électoral. Entendre mon nom sortir de sa bouche m’a réveillé. J’ai réalisé que mon travail pouvait faire la différence », a-t-il expliqué au New York Times.

Michael K. Williams Non seulement il a rechuté lors de l’enregistrement de « The Wire », mais la même chose s’est produite lors du tournage de la série « The Night Of ». L’acteur a avoué que certains personnages ont exacerbé son combat contre la drogue.

« Les personnages qui comptent le plus pour moi sont ceux qui m’ont presque tué. C’est un sacrifice que j’ai décidé de faire. La dépendance ne disparaît pas. C’est un combat quotidien pour moi, mais je me bats », a-t-il déclaré au NY Times.