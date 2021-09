McDonald’s lance 50 nouveaux jouets sur le thème de Disney pour les Happy Meals

Les Happy Meals de McDonald’s bénéficient d’une mise à niveau magique – et cela n’a rien à voir avec des frites ou des tranches de pomme.

À partir du 14 septembre, la chaîne de restauration rapide lancera des jouets Happy Meal conçus pour célébrer le 50e anniversaire de Walt Disney World. Avec 50 jouets inédits célébrant des personnages emblématiques de Disney comme R2-D2, Sebastian et Jiminy Cricket, les Happy Meals ne dureront qu’une durée limitée.

Boîte Happy Meal McDonald’s en édition limitée sur le thème de Disney World. McDonalds

Quelques-uns des jouets seront même vêtus de tenues « EARidescent » scintillantes, parfaites pour « La célébration la plus magique du monde » de Disney World, une célébration de 18 mois qui se déroulera du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023 au Walt Disney World Resort. pour célébrer le 50e anniversaire de la station.

Et il y a encore plus de magie à faire : les clients qui utilisent l’application McDonald’s pour commander et payer leur Happy Meal du 25 septembre au 1er octobre seront également inscrits pour courir la chance de gagner des vacances en famille pour quatre personnes au Walt Disney World Resort.

Mickey et Minnie Mouse dans leurs nouveaux looks étincelants conçus pour l’événement du 50e anniversaire de 18 mois. Certains jouets Happy Meal de la collection McDonald’s porteront également des tenues « EARidescent ». Matt Stroshane / Walt Disney World Resort

Mais ce n’est pas le premier jouet Happy Meal en édition limitée sur le thème de Disney de McDonald’s : en novembre 2020, il a sorti 10 jouets qui représentent certaines des attractions emblématiques des parcs Disney.

À ce stade, le Happy Meal de McDonald’s existe depuis plus de quatre décennies. En l’honneur du 40e anniversaire du repas en 2019, la société a ramené 17 de ses jouets de retour les plus populaires – des personnages comme Cowboy McNugget (1988), Grimace (1990) ou Tamagotchi (1998).

En rapport

McDonald’s a partagé une liste complète des 50 personnages Disney qui seront inclus dans les Happy Meals spéciaux :

Personnages de célébration : Celebration Mickey Mouse, Celebration Minnie Mouse, Celebration Chip, Celebration Dale, Celebration Daisy Duck, Celebration Goofy, Celebration Donald Duck et Celebration Pluto.

Personnages de « La Petite Sirène »: Flet et Sébastien.

Personnages « À la recherche de Nemo » : Dory et Némo.

Caractères « Dumbo »: Timothy Mouse et Dumbo.

Personnages « Aladin »: Abou et Génie.

Personnages « Pinocchio »: Jiminy Cricket et Pinocchio.

Personnages « Bambi »: Bambi et Panpan.

Personnages « Le Roi Lion »: Simba, Pumbaa et Timon.

Personnages « Star Wars »: R2-D2 et BB-8.

Caractères « gelés »: Olaf et Bruni.

Personnages de « La Dame et le Clochard »: Dame et Clochard.

Personnages de « Winnie l’ourson »: Winnie l’ourson et Porcinet.

Personnages des « Gardiens de la Galaxie »: Fusée et Groot.

Personnages de « Toy Story »: Bo Peep et Woody.

Personnages « Alice au pays des merveilles »: Chat du Cheshire et Chapelier Fou.

Personnages « Moana »: Hei Hei et Pua.

Personnages « Les Indestructibles »: Frozone et Edna Mode.

Personnages « Coco »: Miguel et Dante.

Personnages « Cendrillon »: Jaq et Gus.

Personnages de « La Belle et la Bête »: Cogsworth et Lumière.

Autres personnages classiques de Disney : Tinker Bell, Joe Gardner de « Soul » et Stitch.

En rapport: