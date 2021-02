Comment supprimer un compte Google, étape par étape

Fatigué de Google? De cette façon, vous pouvez supprimer définitivement votre compte, étape par étape.

Peu à peu, de plus en plus de mieux émergent alternatives à l’écosystème Google, qui permettent à quiconque veut se débarrasser des tentacules du grand G complètement, et recourir à d’autres options plus respectueuses de la vie privée, ou simplement plus pratiques pour les besoins de chacun.

L’une des premières étapes à suivre pour cesser d’utiliser les services de l’entreprise consiste en supprimer le compte google. Dans ce guide, nous expliquerons impliquant ce processus, et comment vous pouvez le faire étape par étape.

Que se passe-t-il lorsque je supprime un compte Google?

La suppression d’un compte Google implique plusieurs choses à garder à l’esprit.

Pour commencer, toutes les données et contenus associés à ce compte disparaîtront. Ces données contiennent e-mails, calendriers, photos ou fichiers dans le cloud.

En outre, il ne sera plus possible de continuer à utiliser les services ou applications Google associés à ce compte, y compris Gmail, Google Drive, Google Agenda ou Google Play.

Sera également perdu accès aux abonnements et au contenu acheté sur des plateformes telles que Google Play ou YouTube.

« Il est important que vous téléchargiez toutes les données et tous les fichiers que vous souhaitez conserver en lieu sûr avant de procéder à la suppression du compte, car vous ne pourrez pas les récupérer plus tard. »

N’oubliez pas que, si vous le souhaitez, avant de procéder à la suppression de votre compte, Google vous donne la possibilité de télécharger toutes vos données, fichiers, photos et le reste du contenu que vous enregistrez dans votre compte via l’outil Google Takeout. Il est important que vous téléchargiez toutes les données et tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder à la suppression du compte, car vous ne pourrez pas les récupérer plus tard.

Étapes pour supprimer un compte Google

Si vous avez décidé supprimer votre compte google et que vous avez déjà téléchargé tous les fichiers importants, l’étape suivante consiste à Supprimer le compte. Le processus peut être effectué à la fois à partir du téléphone mobile et de l’ordinateur, et le étapes pour supprimer le compte Google sera exactement le même:

Accédez à votre compte Google. Dans le panneau de navigation de gauche, appuyez sur « Données et personnalisation ». Dans le panneau « Téléchargez vos données, supprimez-les ou créez un plan », appuyez ou cliquez sur « Supprimer un service ou votre compte ». Dans le panneau « Supprimer votre compte Google », appuyez ou cliquez sur « Supprimer votre compte ».

Google vous demandera de vérifier votre identité, et lorsque vous l’aurez fait, supprimera tout le contenu associé à votre compte, ainsi que le compte Google lui-même.

Comment supprimer un compte Google de votre mobile

Gardez à l’esprit que les étapes décrites dans ce guide permettent supprimer un compte Google et toutes ses données, de sorte qu’il ne sera pas possible d’y accéder à nouveau.

Si ce que tu veux c’est supprimer le compte Google d’un appareil comme un mobile ou une tablette, par exemple, pour le vendre ou le donner, le processus est différent. Dans ce cas, nous vous recommandons de consulter notre guide pour modifier ou supprimer le compte Google d’un appareil. Nous vous actualisons également les étapes ci-dessous:

Accédez à Paramètres> Cloud et comptes> Comptes. Appuyez sur le compte Google que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez «Supprimer le compte» et confirmez votre décision.

Il convient de mentionner que, si plus tard vous regrettez d’avoir supprimé votre compte Google, vous pouvez le récupérer via le processus de récupération de compte Google. Sinon, vous devrez peut-être créer un nouveau compte avec lequel remplacer le principal.

