Steve de « Blue’s Clues » lance un message émouvant pour ses fans

Célébrer un 25e anniversaire peut facilement être dit, bien que pour beaucoup, cette période puisse s’étendre sur toute leur vie. C’est pourquoi il est plus impressionnant que Nickelodeon ait atteint autant de temps avec le programme pour enfants « Blues Clues », qui a déjà eu trois présentateurs différents.

En marge des célébrations, le compte officiel de Nick Jr a présenté un message spécial dédié à ceux qui ont eu l’occasion de voir le programme lors de ses débuts, qui a été délivré par Steve Burns, le présentateur original de la série, qui se souvient avant le cameraman qui a quitté la série pour poursuivre d’autres opportunités dans sa vie.

Le message a réveillé un tourbillon de nostalgie et d’émotions chez les adultes qui se souviennent de leur passage devant la télévision, d’autant plus que Steve Burns en profite pour applaudir ses anciens confrères de téléspectateurs pour les changements dans leur vie et tout ça. Ils ont réussi depuis la dernière fois qu’ils étaient ensemble.

« Blue’s Clues » a commencé sa diffusion le 8 septembre 1996 sous le signal de Nick Jr. Il raconte les diverses aventures d’un chien bleu animé nommé Blue, qui laisse ses empreintes humaines de Steve qui indiquent des indices sur les activités qu’il veut faire, dans En plus d’avoir des segments dans lesquels Steve interagit avec une gamme de personnages attachants tels que M. Salt et Mme Pepper ou la boîte aux lettres.

En 2002, Steve Burns a quitté la série après avoir diffusé plus de 100 épisodes à l’antenne. En partant du principe que son personnage irait à l’université, Burns a accueilli l’acteur Donovan Patton dans le rôle de son jeune frère Joe, qui a pris sa place en tant qu’animateur de la série.

En 2019, la série a reçu un reboot intitulé « Blue’s Clues & You », animé par Josh De la Cruz dans le rôle de Josh, le cousin de Steve et Joe. Steve Burns a fait une apparition en tant qu’invité pour la première fois en 17 ans, révélant que son personnage avait une agence de détective. L’acteur a également aidé les producteurs à trouver un nouveau présentateur, étant lui-même celui qui a passé le flambeau au nouveau protagoniste de la série.