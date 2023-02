De quoi parle The Wind Blows, le k-drama à succès de Netflix

NETFLIX

La série sud-coréenne présente une romance à l’émotion pure. C’est l’histoire avec Kam Woo-sung et Kim Ha-neul.

© IMDbKam Woo-sung et Kim Ha-neul jouent dans The Wind Blows.

le catalogue de Netflix propose des séries et des films appartenant à toutes les régions du monde. Et depuis Le jeu du calmar est devenu à la mode sur la plateforme de streaming, le contenu est né dans Corée du sud Ils parviennent rapidement à occuper une place dans le classement des plus vus. C’est le cas de Le vent souffle, un k-drama dont tout le monde parle. C’est tout ce qu’il faut savoir avant de le regarder !

+ Qu’est-ce que The Wind Blows sur Netflix

l’intrigue de Le vent souffle tourne autour de Do-hoon, un homme qui divorce de Soo-jin, le grand amour de sa vie. La dure décision vient après avoir appris qu’il avait la maladie d’Alzheimer. Cependant, cinq ans plus tard, ils se retrouvent et la raison de la séparation est enfin révélée. De cette façon, ils doivent choisir quelle est la voie la plus appropriée pour reprendre leur relation ou y mettre fin définitivement.

+ Combien d’épisodes The Wind Blow sur Netflix

Le vent souffle Il a eu sa première en 2019 et a été diffusé sur le réseau de télévision JTBC. Créée par Chung Jung-hwa et Hwang Joo-ha, la fiction romantique émotionnelle est enfin arrivée sur Netflix et a présenté sa première saison avec 16 épisodes. La durée de chacun d’eux est comprise entre 60 et 65 minutes environ.

+ Le vent souffle : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Comme il ne s’agit pas d’une production originale de Netflix, la vérité est qu’à l’heure actuelle, la plateforme de streaming n’a pas annoncé si elle continuerait ou non avec la fiction. Cela, dans une large mesure, pourrait dépendre du réseau de télévision qui l’a diffusé en premier lieu. Jusqu’à confirmation officielle,Le vent souffle n’aura pas la saison 2.

+ Le casting de The Wind Blows sur Netflix

Kam Woo-sung dans le rôle de Kwon Do-hoon

Kim Ha-neul comme Lee Soo-jin

Kim Sung Cheol dans le rôle de Bryan Jung

Kim Ga-eun dans le rôle de Son Ye-rim

Lee Jun-hyeok dans le rôle de Choi Hang-seo

Yoon Ji-hye dans le rôle de Baek Soo-ah

Park Hyo-joo dans le rôle de Jo Mi-kyung

Kim Young-jae dans le rôle de Moon Kyung-hoon

Lee Hang-na dans le rôle de Kim Hee-eun

Jeon Guk-hyang en tant que mère de Soo-jin

Choi Hwi-do comme Lee Soo-chul

