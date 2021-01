Les gens peuvent-ils être allergiques à l’exercice?

Imaginez qu’une femme boit quelques verres un soir, boit de l’ibuprofène le matin pour sa gueule de bois et va courir. Elle n’a jamais eu de problème avec l’alcool, ibuprofène ou faites de l’exercice avant. Mais cette fois, une combinaison des trois déclenche une réaction allergique potentiellement mortelle connue sous le nom d’anaphylaxie.

C’est un cas réel qui est arrivé à un patient du Dr Andrew Murphy, un allergologue chez Suburban Allergy Consultants en Pennsylvanie. Alors, est-il possible d’être allergique à l’exercice?

Pas techniquement, dit Murphy. Lorsqu’une personne est exposée à quelque chose auquel elle est allergique, une protéine de l’allergène, par exemple des arachides, de l’herbe ou des squames de chat, interagit avec anticorps sur cellules immunitaires dans leur corps. Les cellules immunitaires déclenchent des produits chimiques comme l’histamine qui provoquent des éternuements, de l’urticaire, une respiration sifflante et d’autres symptômes. Il n’y a pas de protéine qui pénètre dans le corps lorsqu’une personne s’entraîne, il n’est donc pas possible d’être allergique à la course.

Mais l’exercice peut déclencher le même éventail de symptômes chez les personnes atteintes d’une maladie rare appelée anaphylaxie induite par l’exercice. « Ce n’est pas nécessairement médié par les anticorps, mais l’exercice est un déclencheur et l’allergie [immune] les cellules sont toujours activées », a déclaré Murphy à 45Secondes.fr.

En relation: Pourquoi ai-je mal les jours après avoir travaillé?

L’exercice seul suffit à déclencher une réaction allergique chez certaines personnes, mais la façon dont il le fait est inconnue. Une théorie propose que l’exercice provoque une libération d’endorphines, ce qui déclenche la libération de certaines cellules immunitaires de produits chimiques tels que l’histamine, selon une revue de 2010 de la revue. Rapports actuels sur les allergies et l’asthme .

D’autres personnes, comme le patient de Murphy, souffrent d’une maladie connue sous le nom d’anaphylaxie induite par l’exercice alimentaire ou FDEIA. Pour eux, manger un certain aliment avant de s’entraîner peut provoquer des symptômes tels qu’une respiration sifflante ou de l’urticaire – même s’ils ne réagissent pas à cet aliment lorsqu’ils se prélassent. Dans le cas du patient de Murphy, la «nourriture» était soit de l’alcool, de l’ibuprofène ou une combinaison des deux. Il existe plusieurs théories pour lesquelles certains aliments associés à l’exercice peuvent provoquer une réaction allergique, y compris le fait que tube digestif plus perméable, permettant aux allergènes d’entrer en meilleur contact avec le système immunitaire. L’ibuprofène peut encore augmenter la perméabilité et l’absorption par le corps des allergènes étrangers, et il peut interagir directement avec les cellules immunitaires, selon la revue.

L’anaphylaxie induite par l’exercice est rare. Environ 2% des personnes dans le monde occidental souffrent d’anaphylaxie et 5 à 15% des cas sont induits par l’exercice, selon la revue. La version alimentaire de la maladie est moins courante et représente entre un tiers et la moitié de tous les cas. Peu d’enfants entrent au bureau avec l’une ou l’autre condition, a déclaré Murphy, et cela apparaît généralement chez les adolescents et les adultes.

Le traitement de l’anaphylaxie induite par l’exercice et dépendant de la nourriture est simple: ne mangez pas pendant quatre heures avant et après l’entraînement, selon une revue du journal Examen d’experts en immunologie clinique . Une autre option consiste à éviter complètement les aliments déclencheurs, si ces aliments sont connus.

Lorsque l’exercice est le seul déclencheur, la gestion de la maladie peut être plus difficile que la gestion de la FDEIA, mais les médecins peuvent aider les patients à développer des schémas d’exercice spécialisés, a déclaré Murphy. La quantité d’effort qu’une personne atteinte de la maladie peut faire varie en toute sécurité. Une promenade décontractée peut déclencher une réaction chez certaines personnes, mais d’autres peuvent faire du vélo sans problème. Chaque patient doit travailler avec un médecin pour déterminer ses propres limites. Murphy prescrit toujours un EpiPen en cas d’urgence, et les antihistaminiques peuvent aider à prévenir les épisodes, selon une revue de 2001 du journal. Médecin de famille américain .

Les réactions graves en réponse à l’exercice sont rares. En 25 ans de pratique, Murphy n’a vu qu’une seule personne s’évanouir. « Je vois généralement plus de personnes atteintes de [skin-related] des symptômes comme l’urticaire, ou ils ont un gonflement des lèvres ou une respiration sifflante avec elle », dit-il.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.