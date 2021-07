De nombreux fans de « Grey’s Anatomy » pourraient détester Izzie, mais ils défendront l’une de ses intrigues les plus importantes

L’anatomie de Grey les fans sont passionnés par les médecins du Grey Sloan Memorial. Au cours des 17 dernières saisons, les supporters de la série ont parlé des bonnes et des mauvaises choses que font les personnages. De nombreux fans ne sont pas prêts à pardonner à un personnage, le Dr Izzie Stevens (Katherine Heigl), pour la plupart de ses décisions. Cependant, peu d’entre eux critiqueront un scénario qui a changé la vie du médecin fictif.

L’histoire de «Grey’s Anatomy» qui a fait ressentir de la compassion aux fans pour Izzie

Pendant les premières saisons de L’anatomie de Grey, Izzie s’est démarquée dans sa classe par ses cheveux blonds et sa grande silhouette. Cependant, son apparence l’a amenée à se battre pour être prise au sérieux à l’hôpital.

Finalement, cependant, Izzie a trouvé sa place à Seattle Grace (plus tard changée en Grey Sloan). La même saison, Izzie rencontre Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan). Bientôt, Izzie et Denny sont devenus un couple, même s’il était son patient cardiaque. Dans la finale de la saison 2 de la série, ils se sont fiancés. Malheureusement, Denny est décédé le même jour.

Avant la mort de Denny, Izzie a tenté de lui sauver la vie en coupant son fil LVAD. Ce faisant, Denny est arrivé en tête de la liste des greffes cardiaques de l’hôpital, mais le nouveau cœur n’a pas fonctionné. Alors que certains fans ont blâmé Izzie pour la mort de Denny, beaucoup d’entre eux ne lui reprochent pas d’avoir coupé le fil.

« Je ne suis pas son plus grand fan, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi les gens disent qu’elle a fait tuer Denny », a déclaré un fan de Reddit. «Il était censé avoir ce cœur en premier lieu et il l’a obtenu parce qu’elle est intervenue. [Denny] n’est pas mort parce que couper le LVAD lui a fait du mal. Il est mort après l’opération, de la même manière qu’il l’aurait fait s’il avait obtenu le cœur légalement.

Avec qui Izzie se retrouve-t-il dans Grey’s Anatomy ?

Après la mort de Denny, Izzie a quitté le programme de résidence. Pendant plusieurs épisodes, elle a passé ses journées à préparer des muffins et à éviter Seattle Grace. Cependant, avec l’aide de ses amis Meredith Gray (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), George O’Malley (TR Knight) et Alex Karev (Justin Chambers), elle a repris le travail.

Au cours de la saison 5, Izzie et Alex ont poussé leur amitié au niveau supérieur. Une fois qu’ils ont commencé à sortir ensemble, Izzie a découvert qu’elle avait un mélanome métastatique de stade 4. Au milieu de son diagnostic, Alex et Izzie ont décidé de se marier à L’anatomie de Grey100e épisode.

Après leur mariage, Izzie a été renvoyé de Seattle Grace lorsque l’hôpital a fusionné avec Mercy West. Lorsqu’elle a découvert qu’Alex avait parlé au chef Richard Webber (James Pickens, Jr) en son nom, elle l’a quitté ainsi que Seattle. Bientôt, ils ont divorcé.

Malgré son chagrin, Alex a finalement déménagé et a épousé le Dr Jo Wilson (Camilla Luddington). Cependant, lorsque lui et Izzie se sont reconnectés dans la saison 16, il a découvert qu’elle avait secrètement donné naissance à leurs jumeaux, Alexis et Eli. Au milieu de la sortie de Chambers en janvier 2020, son dernier épisode a révélé qu’Alex avait divorcé de Jo pour Izzie et leurs deux enfants.

Ce que Katherine Heigl a dit depuis qu’elle a quitté ‘Grey’s’

Heigl est resté L’anatomie de Grey des saisons 1-6. En 2010, elle a partagé qu’elle voulait quitter la série pour fonder une famille avec son mari, Josh Kelley. Depuis son départ Grey’s, les En cloque La star a déclaré qu’elle appréciait Shonda Rhimes pour lui avoir permis de jouer Izzie.

« Je ne regrette pas vraiment d’être parti L’anatomie de Grey – J’ai fait ce qu’il fallait pour moi et pour ma famille – mais je regrette le drame accru que je ressentais à ce moment-là », a déclaré Heigl. « Si j’avais su quelque chose sur la méditation à l’époque, ou si j’avais parlé à un thérapeute ou à quelqu’un pour m’aider à traverser une partie de la peur dans laquelle j’étais plongé, je pense que j’aurais été plus calme dans la façon dont j’ai abordé les limites dont j’avais besoin. créer pour prospérer.

L'anatomie de Grey diffusé les jeudis sur ABC.