Un homme asiatique devient viral en étant le sosie d’Elon Musk

Un homme est devenu viral sur Internet pour être le portrait craché absolu d’Elon Musk.

Une vidéo publiée sur Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, montre le mec debout à côté d’une voiture noire et regardant la caméra.

La ressemblance entre cet individu anonyme et le milliardaire technologique qui a fondé Tesla, PayPal et SpaceX est étrange.

Il a été appelé Yi Long Musk par des personnes dans la section des commentaires et il a pris d’assaut Internet.

Crédit : Facebook

Quelqu’un a prétendu que la vidéo pourrait être un deepfake, qui est une technologie sophistiquée qui permet aux utilisateurs de mettre un visage sur le corps de quelqu’un d’autre d’une manière impressionnante.

Il n’y a aucun moyen de vraiment savoir car nous n’avons aucune idée de qui est le monsieur dans la vidéo et nous ne pouvons donc pas lui faire prouver que c’était vraiment son visage.

Si cela s’avère être réel, alors Elon Musk voudra peut-être mettre à jour la sécurité de son téléphone, car ce type pourrait certainement utiliser l’identifiant facial de l’appareil pour se connecter.

Bon sang, le gars pourrait probablement faire le tour des bars en Chine et s’en tirer en disant qu’il a récemment été nommé Personnalité de l’année par le magazine TIME.

Musk a reçu cet honneur cette semaine après avoir été reconnu pour toutes ses avancées technologiques tout au long de 2021.

L’annonce de TIME disait: « Pour avoir créé des solutions à une crise existentielle, pour incarner les possibilités et les dangers de l’ère des titans de la technologie, pour conduire les transformations les plus audacieuses et les plus perturbatrices de la société, Elon Musk est la personne de l’année 2021 de TIME. »

Le magazine a également écrit: « Nous ne savons pas encore à quel point Tesla, SpaceX et les entreprises que Musk n’a pas encore imaginées vont changer nos vies.

« A 50 ans, il a tout le temps d’écrire l’avenir, le sien et le nôtre. Qu’on le veuille ou non, nous sommes maintenant dans le monde de Musk. »

TIME a déclaré que 2021 a été une année qui « a fait comprendre à quel point, à une époque de protestation croissante contre des inégalités toujours plus profondes, nos vies et bon nombre des structures de base qui les entourent sont désormais façonnées par les objectifs, les produits et les priorités du les personnes les plus riches du monde. »

La publication a également décerné un prix des « héros de l’année » aux « travailleurs miracles » qui ont aidé à créer des vaccins contre les coronavirus.