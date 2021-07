« Charmed » : pourquoi Madeleine Mantock a quitté « Charmed » après trois saisons

La troisième saison de « Charmed » (« Charmed » en espagnol) se terminera le 23 juillet 2021, mais le redémarrage de la série homonyme diffusée entre 1998 et 2006 reviendra début 2022 avec un quatrième opus ; cependant, il ne mettra pas en vedette Madeleine Mantock, l’un des protagonistes.

L’actrice qui incarne Macy Vaughn dans la série Le CW a révélé à TVLine qu’il ne ferait pas partie de la quatrième saison du drame fantastique développé par Jennie Snyder Urman. « Jouer Macy sur ‘Charmed’ au cours des trois dernières saisons a été un immense privilège », a-t-il déclaré.

« J’ai vraiment aimé travailler avec nos fantastiques producteurs, créatifs, acteurs et équipe. Je suis incroyablement reconnaissant envers The CW et CBS Studios pour le temps que j’ai passé dans la série et pour avoir incroyablement soutenu la décision difficile de partir. Un grand merci à nos fans, qui peuvent s’attendre à ce que je sais être une quatrième saison spectaculaire « , a ajouté Mantock.

Sarah Jeffery, Madeleine Mantock et Melonie Diaz étaient les stars du reboot de « Charmed » (Photo : The CW)

POURQUOI MADELEINE MANTOCK A-T-ELLE ABANDONNÉ « CHARMÉ » ?

Bien qu’il n’ait pas explicitement indiqué les raisons de sa démission, il est entendu qu’elle est due à d’autres projets. Pendant ce temps, les showrunners Liz Kruger et Craig Shapiro ont rejeté Madeleine Mantock avec éloges.

« Nous ne remercierons jamais assez Madeleine pour son travail incroyable et inspirant sur Charmé. Elle nous manquera autant que les fans, mais nous respectons également sa décision de passer à autre chose. C’est une période difficile dans le monde et chacun doit suivre son cœur. Nous lui souhaitons le meilleur, et la porte est toujours ouverte pour une nouvelle visite de Macy… d’une manière ou d’une autre ! », ont-ils avoué au média précité.

Alors qu’arrivera-t-il à Macy à la fin du troisième volet de « Charmé« ? Qu’arrivera-t-il à ses sœurs ? Vont-ils découvrir qu’ils ont une autre sœur perdue ? Et qu’arrivera-t-il à Harry après avoir renoncé à son immortalité pour elle ?

Selon le synopsis officiel du dernier chapitre de la troisième saison : « Lorsqu’une rencontre avec le Whispering Evil laisse Macy au bord de la mort, Mel et Maggie lancent un sortilège ancien qui envoie les Charmed Ones dans une série d’aventures épiques. Pendant ce temps, réalisant que seul un être de lumière peut sauver Macy, Harry demande à Jordan et Celeste de l’aider à faire l’impensable. »