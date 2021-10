Eternals devient le film le moins bien noté de tout l’univers cinématographique Marvel

Le consensus critique sur Rotten Tomatoes déclare : « Une épopée ambitieuse de super-héros qui monte plus souvent qu’elle ne force, Éternels emmène le MCU dans de nouvelles directions intrigantes – et parfois déroutantes.«

Beaucoup ont dit qu’il s’agissait d’une épopée très axée sur l’intrigue qui dure plus de deux heures et demie, et qu’elle donnait la priorité à l’origine et au développement des personnages par rapport aux scènes d’action à fort impact.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de ces derniers, il semble que beaucoup de gens n’étaient pas trop désireux de se plonger dans la tradition des super-héros et voulaient juste les mêmes vieilles explosions et représentations de méchants.

K. Austin Collins de Rolling Stone a déclaré : « Éternels est tellement occupé à montrer ce qu’il peut faire, où il peut aller, qu’il contourne et néglige ce qu’il a vraiment à offrir. Il y a de vrais dilemmes, de vraies batailles d’intérêts enfouies sous les surfaces douces, naturellement éclairées et confortables de ce film. »

Tandis que, Nate Adams de The Only Critic a ajouté: « Ce qui semblait être le mariage parfait du cinéaste et du studio, la lauréate d’un Oscar Chloé Zhao et Marvel Studios, s’avère être l’un des plus gros ratés depuis le début de l’univers cinématographique Marvel. »