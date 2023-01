HBO Max a annulé les séries DC Doom Patrol et Titans après 4 saisons

HBO Max

HBO Max a pris la décision de lever les programmes Doom Patrol et Titans appartenant à DC Comics dans les deux cas après quatre saisons. Attention!

© IMDbDoom Patrol et Titans

Le destin des spectacles action en direct de Bandes dessinées DC dans HBO Max On l’a vu venir lorsque la plateforme a décidé de prolonger les saisons en cours de patrouille du destin Oui titans pour quelques épisodes supplémentaires, donnant ainsi aux auteurs des deux programmes la possibilité de clore les histoires qui se sont déroulées dans chacun de ces titres. Malheureusement pour les fans de ces personnages, il n’y aura plus d’entrées à l’avenir.

Est-ce lié à l’arrivée de James Gunn et Peter Safran un Studios DC? Après tout, une nouvelle stratégie pour la marque est attendue, incluant à la fois le cinéma, la télévision et même les jeux vidéo. Cependant, le cinéaste en charge de Escouade suicide confirmé que ce n’étaient pas eux qui avaient pris cette décision et les dates l’accompagnent. De nouveaux épisodes pour les deux émissions ont été commandés en octobre dernier, date à laquelle HBO Max J’aurais pris la décision.

Deux annulations de télévision pour les fans de DC

Le showrunner en charge de patrouille du destin est Jeremy Carver et le casting principal de cette série particulière est composé de Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade et Michelle Gomez. Tandis que titans est l’œuvre de l’imagination de Greg Walker et le casting comprend ces noms propres : Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft et Ryan Potter.

Cette décision de HBO Max signifie la fin des deux productions action en direct survivants du service de streaming exclusif Univers DC qui a commencé en 2018, justement, avec l’équipe de héros dirigée par Robin pour ajouter plus tard d’autres séries de grande qualité comme Chose des maraisqui a duré une saison, et fille des étoilesqui a été levée après trois séries d’épisodes.

Que reste-t-il aux fans de CC dans ce service ? Deux séries animées. Jeune justice a été récupéré pour ajouter deux saisons supplémentaires sur une histoire qui unit les plus jeunes héros de la marque et Harley Quinn, l’émission animée centrée sur la petite amie du Joker qui présentera une émission spéciale pour la Saint-Valentin alors qu’elle se prépare pour sa quatrième saison. Ça va?

