«  The Blair Witch  »: le réalisateur ne révélera pas le sens de sa fin

Le genre des «images trouvées» au cinéma (principalement dans le genre horreur) a fait face à un avant et un après grâce à la première de 1999 de «Le projet Blair Witch« , Un film qui après une » suite « décousue au début des années 2000, sortit en 2016 »La sorcière blair« Un redémarrage supposé qui a surpris le public avec ses liens étroits avec le film original, ce qui en fait une suite directe.

Comme le film précédent, ceux qui l’ont vu n’ont pu s’empêcher de se sentir perplexes devant un film qui n’offre aucune explication à sa conclusion mystérieuse et étrange, dont son réalisateur Adam Wingard, il a récemment offert quelques mots, bien qu’il n’apporte toujours pas de réponse claire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « John Wick » ne fera plus partie de la franchise

Plutôt que d’offrir une explication, Wingard a dit ce qu’il considère comme sa propre interprétation du film, confirmant que ses intentions étaient toujours de créer une histoire avec une conclusion complètement ambiguë. «Je dois juste répéter. «Je dois répéter que si j’avais à révéler ce qui se passe, je l’aurais révélé sur bande», a-t-il déclaré à Dread Central.

«Cela fait partie de la Blair Witch. J’ai ma propre interprétation de ce qui se passe là-bas, mais le mystère de la sorcière est pourquoi c’est intéressant. «Le projet Blair Witch», c’est ce que j’ai toujours aimé: il n’y a pas de réponses définitives », déclare Wingard

Le réalisateur souligne que tous les cinéastes doivent avoir une réponse. Je mettrais comme exemple JJ Abrams, qui, bien qu’il le considère comme un réalisateur talentueux, considère qu’en raison de la façon dont il assemble habituellement les mystères de ses films, il pourrait en fait ne pas avoir la moindre idée qu’il est vraiment un mystère.

«Il a juste de bonnes idées et elles ne sont jamais vraiment récompensées, et c’est toujours un peu décevant. J’avais une idée de ce qu’il faisait avec Blair Witch, il y a certainement des concepts, mais je pense qu’à moins qu’ils ne soient explorés dans un autre film, ils devraient toujours être un mystère. » conclut.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le personnage préféré des fans peut revenir dans « Spider-Man 3 »

Le film de Wingard et l’original se terminent brusquement après que leurs protagonistes soient assiégés par l’étrange présence qui habite (supposément) les forêts du Maryland. Le deuxième volet répondrait qu’il s’agit d’une présence paranormale et non d’un harceleur humain, même si cela laisserait de nouvelles questions sans réponse au spectateur.