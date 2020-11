Day Off Star de Ferris Bueller partage son idée pour la suite d’une maison de retraite

Le jour de congé de Ferris Bueller n’a jamais eu de suite dans les années 80, bien qu’il ait été transformé en une émission de télévision qui a suivi les aventures ultérieures de Ferris et de son meilleur ami Cameron au lycée. De nombreuses personnes associées au film original ont toujours hésité à parler même d’un suivi sans réalisateur et créateur John Hughes dans le mix. Maintenant, la co-vedette de Matthew Broderick dans le film, Alan Ruck, qui a joué Cameron, pense qu’il sait à quel point une suite pourrait et devrait fonctionner. Et tout commence à la maison de retraite.

Alors, Cameron a-t-il échangé sa Ferrari contre un scooter Rascal? C’est la vanité derrière le terrain que propose Alan Ruck. L’acteur a trouvé beaucoup de succès à Hollywood depuis l’époque où il jouait dans un classique de John Hughes, avec Le jour de congé de Ferris Bueller sort en salles en 1986. Mais rien n’a jamais été comparé à cette comédie emblématique. Aujourd’hui, Ruck joue dans Succession et joue un rôle hilarant dans la comédie d’horreur Freaky, qui sort en salles ce mois-ci. La promotion de ses projets les plus récents a donné à l’acteur l’occasion de repenser à l’un de ses rôles préférés.

Alan Ruck a depuis longtemps quitté l’école secondaire et a actuellement 64 ans. Vieillir gracieusement, entrer dans ses dernières années lui a fait réfléchir à l’endroit où Cameron et Ferris seraient à ce stade de la vie. Et cela lui fait évoquer une idée de suite qui semble en fait assez drôle. Alan Ruck avait ceci à dire à propos de Ferris Bueller’s Day Off 2: Les années d’or, tout en révélant également qu’une suite a été sur les lèvres de nombreux esprits créatifs à Hollywood remontant aux années 80.

« Il y a toujours de petites rumeurs, et différents auteurs viendront [me] lors de fêtes ou de remises de prix et dites: «J’ai une excellente idée», puis vous n’en entendez plus jamais parler. À l’époque, John Hughes a brièvement parlé à Matthew de la possibilité que Ferris aille à l’université. J’ai toujours pensé qu’ils devraient attendre que Matthew et moi ayons 70 ans. Cameron est dans une maison de retraite et Ferris vient le faire éclater! «

John Hughes est décédé il y a plus d’une décennie, décédant le 6 août 2009. À ce moment-là, toutes les idées de suite pour l’un de ses films classiques ont disparu à l’exception de la franchise Vacation, qui s’était poursuivie sans John Hughes avant son décès. Aucun autre film de John Hughes n’a jamais reçu le traitement de la suite en dehors de Vacation, bien que comme Ferris Bueller, sa comédie pour ados Science étrange a également été transformé en émission de télévision.

À un moment donné, il avait été question d’un Le jour de congé de Ferris Bueller 2 où Ferris se retrouve dans une impasse et prend une journée de maladie pour revivre sa jeunesse. Cette idée ne s’est jamais concrétisée. Pour autant que l’idée de maison de retraite d’Alan Ruck devienne une réalité, c’est quelque chose que Paramount Pictures et le domaine John Hughes devraient décider. Bien que cela ressemble à une fin de livre parfaite à l’héritage.

L’ensemble du casting de Ferris Bueller s’est réuni pendant la quarantaine. Alan Ruck dit qu’il sera de retour sur le Succession mis très bientôt. Bizarre est dans les salles le 13 novembre pour fêter le vendredi 13. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

