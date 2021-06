On pense que Billie et Matthew se fréquentent depuis avril 2021.

Le petit ami de Billie Eilish, Matthew Vorce, s’est excusé d’avoir utilisé un langage raciste et homophobe dans des publications sur les réseaux sociaux.

Billie, 19 ans, et Matthew, 29 ans, se fréquenteraient depuis avril. Les rumeurs du couple ont été aperçues en train de traîner ensemble en Californie, mais aucun n’a confirmé qu’ils étaient officiellement en couple.

Plus tôt cette semaine, les fans du chanteur ont découvert tweets et publications Facebook où il a utilisé un langage offensant et des insultes à propos des Noirs et des homosexuels. Dans les messages, qui ont été partagés entre 2011 et 2012, Matthew a utilisé le mot N, des insultes homophobes et il a également appelé la chanteuse Adele la « Miss britannique Piggy ».

LIRE LA SUITE: Billie Eilish dit aux fans de « s’occuper de leurs affaires » à la suite d’accusations queerbaiting

Le petit ami de Billie Eilish, Matthew Vorce, s’excuse pour les publications racistes et homophobes sur les réseaux sociaux. Photo : @billieeilish via Instagram, @corduroygraham via Instagram

Jeudi 17 juin, Matthew – qui est acteur et écrivain – s’est excusé d’avoir utilisé un langage « offensant ». Il a écrit: « Je veux m’excuser pour les choses que j’ai écrites sur les réseaux sociaux dans le passé. Le langage que j’ai utilisé était blessant et irresponsable et je comprends à quel point ces mots sont offensants. Que ce soit des paroles, une citation, ou simplement moi étant stupide, ce n’est pas grave.

« J’ai honte et je suis profondément désolé de les avoir utilisés dans n’importe quel contexte. Ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé et ce n’est pas ce que je représente. Je n’aurais pas dû utiliser cette langue en premier lieu et je ne l’utiliserai pas encore une fois. Je suis vraiment désolé pour le mal que j’ai causé. J’assume l’entière responsabilité et continue de me tenir responsable de mes actions. «

Instagram de Matthew Vorce. Photo : @corduroygraham via Instagram

Billie n’a pas répondu directement aux commentaires de Matthew. Cependant, à peu près au moment où les publications problématiques de Matthew ont été révélées, les fans ont remarqué que Billie aimait une publication sur Instagram, qui disait: « Ce fandom est si embarrassant parfois, pourquoi voudriez-vous entrer dans les commentaires de quelqu’un et dire quelque chose que vous ne savez même pas vrai et quelque chose que vous avez tous LITTÉRALEMENT FAIT, parfois vous êtes tous tellement stupides. Certains d’entre vous ont juste besoin d’apprendre à s’occuper de leurs affaires. »

Elle a également partagé un selfie sur Instagram avec la légende : « je suis tireeeeddddddd. » On ne sait pas si Billie faisait référence aux commentaires de Matthew ou aux récentes accusations de queerbaiting découlant de son clip « Lost Cause ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂