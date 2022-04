Jennifer Lopez et Ben Affleck confirment leurs fiançailles de mariage

CÉLÉBRITÉS

L’un des couples les plus impressionnants d’Hollywood a annoncé qu’il allait se marier très bientôt. Voyez comment JLo a réagi en annonçant la nouvelle à ses fans !

© GettyBen Affleck et Jennifer Lopez avaient annoncé leur mariage en 2002.

« Et la bague, pour quand ?« , a chanté Jennifer Lopez en 2018 exprimant son désir de se marier. Et heureusement, le grand moment est arrivé pour elle : ont annoncé leurs fiançailles avec Ben Affleck et déjà planifier votre mariage avec l’acteur. Les spéculations sont terminées et c’est l’artiste elle-même qui a raconté à ses followers le moment personnel qu’elle traverse.

Tout a commencé quand, plus tôt dans la semaine, les paparazzis l’ont photographiée portant une bague particulière avec un diamant vert. C’est à ce moment-là que JLo a tenté de le cacher des photographies. Ce geste a encore alimenté les déductions et ses fans n’ont pas tardé à formuler des théories sur une éventuelle célébration avec son partenaire.

L’attente a pris fin ce vendredi lorsque Jennifer Lopez a partagé une vidéo sur son profil Twitter vérifié expliquant qu’elle avait préparé une annonce très spéciale via son site Web. Sur le JLo, où il publie des nouvelles, des expériences et du contenu exclusif pour ses fans les plus fidèles abonnés à la page. Rapidement, ils ont eux-mêmes dit que c’étaitL’annonce officielle de leurs fiançailles.

« Tu es parfait», a-t-il déclaré en regardant le bijou qu’il portait dans cette vidéo. Quasiment instantanément, il a ajouté sur ses réseaux sociaux l’emoji d’une bague à son nom pour donner de nouveaux indices à ceux qui n’avaient pas encore pu accéder à la publication. Bien que pour le moment le mot de Ben Affleck à ce sujet soit inconnu, la vérité est que le chanteur elle était très excitée sur cette deuxième chance.

Et ce n’est pas la première fois qu’ils organisent un mariage : en 2002l’un des couples les plus marquants d’Hollywood avait annoncé leur engagement qui, finalement, n’a pas eu lieu. Le lien a pris fin en 2004 et il ne semblait pas y avoir de retour en arrière. Mais l’amour s’est avéré plus fort et aujourd’hui ils forment une famille avec leur propre maison à Los Angelesmontrant que cette fois ce sera définitif.

