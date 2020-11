LeBron James Trolls Donald Trump sur Twitter après la victoire de Joe Biden

LeBron James a passé samedi à troller Donald Trump sur Twitter après l’annonce de la victoire de Joe Biden.

La star des Lakers, LeBron James, a célébré la victoire du président élu Joe Biden, samedi, en traquant Donald Trump à de nombreux moments de la journée. Il a publié plusieurs mèmes photoshoppés taquinant Trump. Ethan Miller / Getty Images Il a publié une version éditée de son bloc décisif emblématique des finales de la NBA contre Andre Iguodala en 2016. La photo de James montre Biden photographié sur lui-même et Trump sur Iguodala. James a également retweeté une version modifiée de la scène culminante de Avengers: Fin de partie avec divers visages du parti démocrate et d’ailleurs insérés dans le film. Trump apparaît comme Thanos. « Allons-y !!!!! Les électeurs noirs sont venus … à nouveau », a écrit James vendredi après-midi, faisant référence au changement des résultats du vote vers Biden au fur et à mesure que le décompte progressait. «Soyez fiers mais ne vous arrêtez pas! Nous devons rester organisés et continuer à travailler. Nous vous informons. Je vous promets que je suis là pour vous tout au long! « Ma famille Philly! FOE et plus encore MERCI MERCI MERCI !! Célébrons la fête! De manière responsable toujours », at-il ajouté en référence aux résultats de Pennsylvanie. James, en plus d’être l’un des meilleurs joueurs de la NBA de tous les temps, a été actif politiquement en dehors du terrain. Lors de la grève des joueurs après le meurtre de Jacob Blake, il s’est entretenu avec l’ancien président Barrack Obama sur la manière dont ils pourraient contribuer à augmenter le taux de participation. [Via]