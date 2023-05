David Corenswet imaginé comme Superman dans un nouveau fan art au milieu des rumeurs de casting

Alors que les rumeurs se multiplient autour du casting de Superman : Héritagede nouvelles illustrations de fans ont été conçues en imaginant David Corenswet en tant que super-héros titulaire. Même avant Superman : Héritage a été annoncé par le réalisateur James Gunn, de nombreux fans avaient demandé à Corenswet de jouer Superman dans un film, compte tenu de ses capacités d’acteur associées à sa ressemblance physique avec le personnage. Un rapport récent de THR affirme que le nom de Corenswet est en fait en lice pour le rôle, et bien que la rumeur n’ait pas été vérifiée, elle a néanmoins enflammé les réseaux sociaux.





Sur Instagram, l’artiste numérique bobby_art sur Instagram a partagé des illustrations conceptuelles illustrant le casting potentiel. L’œuvre comprend un aperçu de Corenswet dans les deux identités du personnage : Clark Kent et l’homme d’acier. L’artiste partage également ses réflexions sur les raisons pour lesquelles l’acteur est parfait pour jouer le nouveau Superman dans Superman : Héritage.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« David est apparemment l’un des meilleurs candidats pour le rôle et je suis là pour ça », indique la légende. « C’est un acteur formé à Juilliard comme Christopher Reeve, d’origine juive comme les créateurs de Superman, a une tonne de charisme chaleureux dans les interviews, et il mesure 6’4 à 29 ans. De plus, le gars a déjà dit qu’il voulait le rôle. Il est littéralement parfait. »

Vous pouvez voir le message ci-dessous.

En effet, Corenswet a déjà exprimé son intérêt à jouer à Superman. En 2019, il a répondu au bavardage des fans sur son casting en tant que Superman dans un nouveau film et a admis qu’il considérait cela comme un rôle de rêve. Il a également déclaré que son espoir serait de jouer une version beaucoup plus colorée du personnage par rapport à la version d’Henry Cavill.

« Cela a attiré mon attention avant qu’Internet ne s’empare de moi », a déclaré Corenswet à Entertainment Weekly. « Mais mon ambition pie-in-the-sky est définitivement de jouer Superman. J’aimerais voir quelqu’un faire un retour en arrière optimiste [take on Superman]. J’adore la prise sombre et granuleuse d’Henry Cavill, mais j’aimerais voir la prochaine être très brillante et optimiste.

En relation: Bruce Campbell est toujours prêt à jouer Superman dans un film Kingdom Come





David Corenswet pourrait-il être le nouvel homme d’acier ?

Netflix

Il est possible que l’intérêt des fans ait contribué à mettre Corenswet en lice pour le rôle, mais rien n’est officiellement confirmé pour le moment. James Gunn a précédemment averti les fans de ne rien croire en ce qui concerne le casting de ses films à moins que cela ne vienne directement de lui. Cela dit, il ne confirme ni ne nie non plus les rumeurs récentes selon lesquelles Corenswet et d’autres acteurs auditionnent pour des rôles dans le film, car il dit que c’est aux interprètes de décider s’ils veulent un jour divulguer ces informations. Gunn a également précisé que le rôle de Superman lui-même n’avait pas encore été choisi.

« Pour vous tous, je ne ferais jamais de commentaire sur qui est ou n’est pas AUDITIONNÉ pour un rôle », a écrit Gunn sur Twitter. « Ce n’est que l’affaire de l’acteur et ce n’est pas quelque chose que je rendrais public à moins qu’il ne le fasse après coup (comme [Glenn Howerton] ou [Zachary Levi] avoir auditionné pour Star-Lord et être les meilleurs choix). Pour l’instant, une seule personne a été CAST dans Superman : Héritageet ce n’est pas l’un des joueurs réguliers du monde de Superman. »

Superman : Héritage sortira dans les salles de cinéma le 11 juillet 2025.