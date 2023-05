Spider-Man: Across the Spider-Verse TV Spot présente Pavitr Prabhakar

Spider-Man: à travers le Spider-Verse présente à nouveau Spider-Man au public ! Le public sera transporté dans le multivers et pourra voir encore plus d’itérations du héros emblématique de Marvel, Spider-Man. L’un de ces héros est Pavitr Prabhakar, qui fait l’objet d’un tout nouveau spot télévisé visible ci-dessous !





Pavitr a fait ses grands débuts dans la bande dessinée Spider-Man : India #1, où il a commencé comme un simple garçon indien dans un petit village. Il déménage à Mumbai avec sa tante Maya et son oncle Bhim pour l’école après avoir obtenu une bourse. Mais lorsque Pavitr rencontre un ancien yogi, il obtient les pouvoirs d’une araignée pour se battre pour le bien du monde ! Pavitr a été bien accueilli en tant qu’araignée et a été félicité pour son histoire d’origine, à la fois fidèle à Peter Parker, mais ayant également ses propres rebondissements. Io9 l’a classé n ° 14 sur leur liste des plus grands hommes-araignées de tous les temps.

Dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse, Pavitr fait peau neuve par rapport à ses origines de bande dessinée. D’une part, il ne réside pas à Mumbai, mais à Mumbastan ! Apparemment, dans cet univers, Manhattan prend une tournure très indienne. Sony Pictures India a publié un look spécial plus tôt cette année, qui peut être consulté ci-dessous.

Karan Soni exprimera Pavitr, et ce ne sera pas la première fois qu’il s’emmêle dans les différents univers Marvel. Soni a précédemment joué le chauffeur de taxi Dopinder dans les deux Dead Pool et Deadpool 2. Ce qui a commencé comme une simple conversation entre le chauffeur de taxi et le passager a conduit le jeune citoyen à admirer l’anti-héros et à suivre son exemple. Le personnage devrait revenir dans le prochain Deadpool 3, qui devrait sortir en 2024.

Le véritable héritage de Spider-Man

Spider-Man: à travers le Spider-Verse sera le retour de Miles Morales alors qu’il fait ses premiers pas dans le multivers. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Miles est présenté à une équipe spéciale d’araignées chargées de protéger le multivers. Mais lorsqu’un désaccord fait surface concernant une nouvelle menace, Miles se retrouve la nouvelle cible d’innombrables autres araignées. Les fans de bandes dessinées sautent déjà sur leurs sièges pour des apparitions en camée de leurs variantes préférées, telles que Spider-Man 2099 (Oscar Issac), Spider-Woman (Issa Rae), Scarlet Spider (Ben Reily) et bien plus encore !

Le message de 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse vient du cœur même du personnage. Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, n’importe qui peut prendre le masque et être un héros. C’est un message que le créateur Stan Lee a prêché en ce qui concerne le personnage. Peter Parker, le premier Spider-Man, était une personne moyenne qui avait un grand pouvoir sur lui. Lee s’est entretenu avec Entertainment Weekly en 2021 sur la création du personnage.

« Je n’ai jamais de modèle particulier en tête lorsque j’écris quelque chose. Ce que vous faites, c’est que vous essayez d’imaginer le personnage lui-même, puis votre plus gros problème est de rester fidèle au personnage que vous avez imaginé tout le temps que vous lui écrivez. Et le seul modèle que j’avais était une sorte d’homme moyen générique. Peut-être un peu comme moi, parce qu’à l’école, je n’étais pas exactement le capitaine de l’équipe de football et le gars le plus populaire. [Peter Parker] J’étais un gars moyen à l’école et j’ai donc pu me dire : ‘Eh bien, qu’est-ce qui m’arriverait si j’étais dans ces situations ?’ »

C’est peut-être cet angle personnel qui a conduit à la popularité durable de Spider-Man. En ayant un citoyen moyen plutôt que le dernier d’une race extraterrestre, ou quelqu’un né dans une richesse incalculable, il était plus facile pour le public de s’imaginer en héros. Désormais, n’importe qui de n’importe quel milieu peut imaginer son propre Spider-Man, qu’il soit de n’importe quelle race, handicap, orientation ou même espèce !

« Il est facile pour les gens de sympathiser avec Spider-Man. Il a les mêmes soucis que la plupart des gens. Comment gagne-t-il sa vie ?… Il s’inquiète pour sa santé. Il est aussi susceptible d’avoir une crise d’allergie… ou un ongle incarné que n’importe qui d’autre. Je suppose que si nous avons une formule, la formule est vraiment de dire que même si une personne a une super capacité, à quoi ressemblerait sa vie si elle existait vraiment dans le monde réel ? »

Le dernier camée Marvel de Lee avant sa mort était en Spider-Man: dans le Spider-Verse en 2018. À travers le vers d’araignée sera présenté en salles le 2 juin 2023.