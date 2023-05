James Gunn dit un Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Le personnage développe un béguin pour Star-Lord de Chris Pratt

James Gunn a livré beaucoup de choses dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et l’un d’eux est une romance potentielle surprenante que les fans s’interrogent depuis la sortie du film. Alors que le film traite de la relation fracturée entre Star-Lord de Chris Pratt et Gamora de Zoe Saldana, Gunn a maintenant abordé une autre romance potentielle pour le héros de Pratt avec la sœur de Gamora, Nebula.





Au cours des films des Gardiens et de son inclusion dans Guerre à l’infini et Fin du jeu, la nébuleuse de Karen Gillan a reçu un énorme arc de voyage allant de tous les méchants aux héros réticents en passant par le gardien à part entière. La question est, est-ce que son temps avec les Gardiens l’a également vue développer un béguin pour Peter Quill? James Gunn a répondu à cette même question lors d’une interview avec le New York Times. Il expliqua:

« Je n’ai jamais pensé à y aller complètement, mais est-ce que je pense que Nebula, émotionnellement, est une sorte de méchante écolière qui ne va pas montrer ses sentiments à personne. [Karen Gillan] pense que Nebula a un peu le béguin pour Quill qu’elle ne sait pas trop comment mettre en place. »

Après les dernières scènes de Gardiens 3, il existe certainement de nombreuses possibilités de développer davantage cette relation à l’avenir. Si cela se produit cependant, ce ne sera probablement pas sous la direction de James Gunn et dépendra entièrement de celui qui reprendra les futures aventures des Gardiens.

James Gunn a utilisé Infinity War pour établir la relation entre Star-Lord et Gamora

Bien que James Gunn ait contrôlé l’ensemble de gardiens de la Galaxie franchise, il devait également s’assurer que d’autres films mettant en vedette les personnages ne finissent pas par ruiner les plans qu’il avait pour sa trilogie. Cela a vu Gunn être impliqué dans l’élaboration d’un dialogue pour l’équipe dans des films comme Thor: Love and Thunder, et a également insisté pour que certains détails soient ajoutés à leur apparition dans Infinity War afin d’établir la relation entre Star-Lord et Gamora qui est devenue un point aussi important de Gardiens 3. Gunn a révélé dans la même interview :

« Je les ai suppliés d’avoir ce baiser dans [Infinity War], car il fallait vraiment cimenter leur relation. J’ai eu un baiser dans « Vol. 2 » que j’ai coupé – c’était génial, mais c’est arrivé à une époque bizarre. A la fin du « Vol. 2 « , vous établissez le fait qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre assez distinctement, mais dans » Infinity War « , nous devions établir qu’ils étaient maintenant petit ami-petite amie et c’était une chose normale pour eux. Il ne s’agissait pas vraiment du baiser, il s’agissait de montrer qu’ils formaient maintenant un couple.

Alors que le film suggère que Star-Lord et Gamora se sont maintenant séparés, nous ne pouvons qu’attendre et voir ce que l’avenir réserve aux personnages. Il y a toujours un potentiel pour que des personnages reviennent dans les goûts de La dynastie Kang et Guerres secrètesmais dans tous les cas, il semble que le voyage de l’équipe des Gardiens de la Galaxie soit terminé, leurs aventures séparées ne font peut-être que commencer.