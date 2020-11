Le créateur et auteur de «  Gossip Girl  » pense que la série a «  ruiné  » ce personnage principal

Tant de fans sont tombés amoureux de la série de livres Une fille bavarde, il n’est donc vraiment pas étonnant que l’émission de télévision ait été un tel succès. Mettant en vedette des acteurs comme Blake Lively, Leighton Meester, Matthew Settle, et plus encore, la série a diverti les fans pendant six saisons et ceux qui ont regardé attendent avec impatience la prochaine série de suites prévue pour la première en 2021.

Situé dans l’Upper East Side de Manhattan, le spectacle mettait en vedette un groupe d’adolescents qui menaient une vie très extravagante et n’avaient pas peur de le montrer. Pendant les années où c’était à la télévision, Une fille bavarde les fans ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez, et c’était comme si la série gagnait en popularité à chaque nouvelle saison.

Il a été raconté par une fille mystérieuse et inconnue qui était connue pour avoir révélé les secrets des autres, ce qui a fait Une fille bavarde un succès du tout premier épisode. L’émission a été créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, et il est assez sûr de dire que ce fut un plaisir coupable pour plus que quelques personnes.

Ce que de nombreux fans ne savent peut-être pas, c’est comment Une fille bavarde le créateur et auteur pense que la série a «ruiné» ce personnage principal. Nous allons jeter un coup d’oeil.

De quoi parle «Gossip Girl»?

La prémisse de Une fille bavarde est assez simple et direct: il tourne autour d’un groupe de mondains quelque peu gâtés alors qu’ils se frayent un chemin dans l’élite de Manhattan, dans l’Upper East Side, vivant des privilèges et ayant tout ce qu’ils pourraient souhaiter et plus encore. L’émission se concentre principalement sur Serena, une mondaine magnifique qui connaît tout le monde et que tout le monde envie.

Serena vient de rentrer d’un pensionnat exclusif du Connecticut, et personne ne sait vraiment pourquoi elle est de retour en ville. Sa personnalité et son comportement sont différents depuis son retour à New York, ce que personne ne peut vraiment comprendre.

Le drame est répandu dans tout le groupe d’amis, y compris Blair, Jenny et tout le monde, et c’est exactement ce qu’ils aiment. Les téléspectateurs ont adoré suivre les rencontres, les ruptures et les combats de chats qui se déroulaient constamment pendant la course de l’émission.

Le personnage de Vanessa Abrams

Vanessa Abrams est l’un des personnages principaux de l’émission télévisée et de la série de livres. À l’écran, elle est représentée par Jessica Szohr et le public l’a absolument adorée.

Ayant grandi dans le Vermont avant de finalement déménager à New York, Abrams n’avait jamais fréquenté une école traditionnelle avant d’aller à l’université. Personnage récurrent au début, elle a tellement su ravir les fans qu’elle est finalement devenue un personnage principal jusqu’à quitter la série à la quatrième saison.

Le personnage a un intérêt romantique pour son meilleur ami, Dan Humphrey, et elle a un peu de mal à s’intégrer au reste du groupe. De nombreux fans de Une fille bavarde trouve que le personnage de Szohr est beaucoup plus accessible et terre à terre que quiconque, juste l’une des raisons pour lesquelles elle était un élément si important de la série.

Le créateur et l’auteur pense que la série a «ruiné» l’un des personnages principaux

La créatrice et auteure de Gossip Girl, Cecily von Ziegesar, pense-t-elle vraiment que la série a «ruiné» le personnage d’Abrams? Apparemment oui! Selon ScreenRant, elle dit: «Je pense que Vanessa est un personnage qu’ils ont ruiné. Je pense que beaucoup de lecteurs qui ne lisent généralement pas de fiction pour adolescents s’identifient à Vanessa… J’aurais juste aimé que Vanessa soit un peu plus comme si elle était dans les livres.

Bien que von Ziegesar ait aimé la façon dont la série décrivait les autres personnages sur lesquels elle écrivait, elle estime qu’Abrams a trop changé. Même ainsi, elle a toujours été l’un de nos personnages préférés de la série, et nous ne pouvons pas imaginer Gossip Girls sans elle.