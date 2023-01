Dave Bautista aimerait jouer dans une comédie romantique, mais personne ne lui a jamais demandé

Ancien champion de catch professionnel David Bautista est devenu l’un des A-listers les plus populaires d’Hollywood depuis sa transition vers le métier d’acteur de la WWE. Il est devenu un favori des fans dans le domaine des films de super-héros avec son rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Drax the Destroyer. Il a facilement fait ses preuves en tant que star d’action formidable en tête d’affiche de films comme Armée des morts. L’acteur a également montré un côté plus doux avec son rôle familial dans la comédie d’action Mon espionet M. Night Shyamalan chante les louanges de la performance de Bautista dans son nouveau film d’horreur psychologique Frappez à la cabine.





De toute évidence, Bautista l’a tué avec les différents types de rôles qui se sont présentés à lui. Mais quand on regarde son travail, un genre particulier qui est totalement absent serait les comédies romantiques, alias rom-coms. Ce n’est pas parce que Bautista a refusé les offres d’y figurer. Comme le gardiens de la Galaxie L’acteur dit à Page Six qu’il serait prêt à trouver l’amour en tant que l’une des stars d’une comédie romantique, mais le problème est que personne ne le demande, ce qui amène Bautista à se demander s’il n’est pas assez attirant pour les films d’amour.

De l’entretien:

«Je sais que je ne suis pas votre chef de file typique de rom-com. Je suis un peu rude sur les bords. Mais je, vous savez, je me regarde toujours dans le miroir et je me dis, je me demande : ‘Suis-je si peu attirante ? Y a-t-il quelque chose de désagréable chez moi qui m’exclut de ces parties ? Je ne sais pas. Ça ne m’est jamais venu. Je n’ai jamais eu d’offre pour faire une comédie romantique. J’ai encore de grands espoirs. Je vais juste continuer à chercher.





Dave Bautista a fait l’éloge d’autres genres

Images universelles

Maintenant qu’il a été annoncé que Bautista a joué dans une comédie romantique sur sa liste de souhaits, des offres commenceront à se diriger vers lui. Pour l’instant, l’acteur s’attire les éloges des autres à Hollywood, avec Verre Oignon le réalisateur Rian Johnson déclarant que Bautista était le meilleur lutteur devenu acteur qui soit. M. Night Shyamalan a également promis que Bautista aura l’une des meilleures performances de l’année dans un film.

« Le bon gars. Le bon rôle. Le bon moment de sa vie », a déclaré Shyamalan à ComicBook.com. « Il vient de faire ce que vous espérez que tous les acteurs feront pour vous, c’est-à-dire qu’il était complètement vulnérable, s’est complètement mis entre mes mains et a dit » Je te fais confiance « . Et à cause de cela, j’ai ressenti tellement le besoin de faire ressortir la beauté de qui il est en tant qu’être humain. Juste un moment charmant. »

Frappez à la cabine premières dans les salles le 3 février 2023.