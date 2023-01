Série The Last of Us : comment l’histoire de Bill et Frank a changé

Dans le célèbre Série Le dernier d’entre nous nous apprenons dans le 3ème épisode Long, Long Time présente enfin plus des deux personnages bien connus du jeu à succès Naughty Dog Bill et Franck. Cependant, les créateurs de la série ont apporté ici des modifications importantes au modèle de jeu – qui ont été accueillies positivement et avec beaucoup d’éloges par de nombreux fans.

Nous vous racontons ici comment le La série diffère du modèle de jeu et pourquoi les fabricants de séries meurent Histoire de Bill et Frank changé pour la série.

Bill et Frank dans le jeu The Last of Us

Dans le modèle de jeu « The Last of Us » de Naughty Dog, les deux personnages incarnent Bill et Frank plutôt un rôle de soutien dans l’histoire d’Ellie et Joel. Quand les deux sur le Projet de loi survivaliste Lorsqu’ils se rencontrent, ils rencontrent un reclus grincheux et amer qui s’est barricadé au monde extérieur sur sa propre propriété. Aux deux protagonistes, il ne laisse entendre que brièvement qu’il est un des êtres chers perdus a.

Bill dans The Last of Us © Naughty Dog

Au lieu de cela, il aide plutôt à contrecœur Joel et Ellie à organiser une voiture et des armes à feu pour leur voyage. Ils les découvrent aussi cadavre de Franck, l’ancien partenaire de Bill. Apparemment, il en avait assez de Bill et quand il a été mordu par un mutant, il s’est pendu avant d’en devenir un lui-même. Après leur départ, Joel et Ellie laissent Bill avec son sort incertain – contrairement à la série TLOU.

Cela a changé pour la série TLOU

Les créateurs de la série ont choisi les deux personnages connus des jeux Bill et Frank ont ​​leur propre histoire est venu, qui est la partie principale du 3ème épisode « Long, Long Time » et a été bien accueilli par de nombreux fans.

Il y a quelques changements également les uns par rapport aux autres. Ce qui n’était qu’allusion dans les jeux devient plus clair dans la série : Bill et Frank sont amoureux … jusqu’à la mort (conjointement choisie) ! Car lorsque Joel et Ellie (dans la série) arrivent, ils trouvent tous les deux morts. Un laissé pour compte lettre de Bill leur donne de la clarté et les aide dans leur cheminement.

Bill et Frank dans The Last of Us © HBO

les histoire tragique déchiranteComment Bill et Frank ont ​​appris à se connaître et à s’aimer, vieillissant ensemble et défiant la cruelle réalité extérieure, pour être rattrapés par elle, est raconté par beaucoup les fans ont célébré et fait de l’épisode l’un des meilleurs de toute la série.

Le showrunner Craig Mazin a déclaré dans une interview à propos de leur mort mutuellement choisie : «Ils arrivent à leur fin selon leurs propres conditions. Comme le dit Bill « Je suis vieux, je suis content et tu étais mon sens. » Cela ressemble à une victoire pour moi.

Co-développeur de la série et créateur du jeu Neill Druckmann ajoute qu’il était important pour elle dans la série que Joel en particulier reconnaisse à partir de l’exemple de Bill et Frank qu’il existe une image positive et souhaitable d’un long terme, épanouissant et une relation amoureuse qui peut même survivre aux conditions défavorables d’une pandémie apocalyptique. C’est là que le thème entre en jeu l’espoir joue un rôle crucial:

« Tout tourne autour de l’espoir et de la capacité de l’humanité à avoir de l’espoir et à croire en l’espoir. Il y a une possibilité que les gens atteignent une sorte de paix, de bonheur et d’amour dans ce monde.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube