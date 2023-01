The Witcher de Netflix pourrait être annulé après sa cinquième saison

après l’acteur Henry Cavill annoncera son départ de la série »Le sorceleur » de Netflix, en plus de la mauvaise réception de la série prequel, »The Witcher: Origine du sang », de nouveaux rapports ont suggéré que la plateforme de streaming pourrait ne pas vouloir continuer l’émission au-delà de sa cinquième saison.

Selon les rapports, la saison 4 est encore en plein développement, tout comme la saison 5. Cependant, lorsqu’on parle de l’avenir de »The Witcher » au-delà de ces deux saisons, des sources proches du projet assurent que son renouvellement reste incertain.

En plus de cela, on savait déjà que les dernières saisons de la série Netflix sont filmées simultanément, ce pourrait donc être la raison pour laquelle les saisons 4 et 5 de The Witcher avancent en même temps.

La saison 4 de » The Witcher » a été annoncée en octobre 2022 avec la nouvelle du départ de Cavill, confirmant que Liam Hemsworth il le remplacerait en tant que Geralt de Riv. Début 2022, le réalisateur stephen surjik Il a assuré que toute la saison avait déjà été planifiée, même s’il ne savait pas où se trouvait la cinquième saison.

De nombreuses questions sur l’avenir de « The Witcher » tournent autour du passage de Cavill à Hemsworth. Ni Netflix ni Cavill lui-même n’ont expliqué les raisons de ce changement, bien que des rumeurs suggèrent que c’était parce que l’acteur avait des problèmes avec la direction créative de la série et les producteurs.

Les fans de » The Witcher » ont émis l’hypothèse que les désaccords étaient en grande partie basés sur les écarts du calendrier par rapport aux événements et aux personnages des romans Witcher. Andrzej Sapkowski. Par exemple, la saison 2 a vaguement adapté les événements du livre » Blood of Elves » en introduisant de nouveaux événements et personnages, tels que Voleth Meir.

Ces changements d’histoire, le départ de Cavill et les affirmations selon lesquelles les auteurs de la série détestent les livres et les jeux ont conduit à un mauvais accueil des fans ces derniers mois. Pourtant, la saison 3 sera la dernière apparition de Cavill en tant que personnage principal, adaptant son histoire du roman » Time of Contempt ».

La troisième saison de »The Witcher » arrivera sur Netflix à l’été 2023.