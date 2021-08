The Lion King Prequel trouve sa jeune cicatrice et Mufasa

Le casting de la préquelle du Roi Lion se rassemble. Deadline rapporte que Kelvin Harrison Jr. (Vagues, Le procès du Chicago 7) et Aaron Pierre (Le chemin de fer clandestin) viennent d’embarquer dans la distribution des voix dans les rôles principaux. Pierre exprimera un jeune Mufasa, reprenant le rôle de l’acteur de longue date James Earl Jones, tandis que Harrison Jr. jouera le frère de Mufasa, Taka, alias Scar.

Réalisé par Barry Jenkins (clair de lune), les Le roi Lion prequel servira d’histoire d’origine pour Mufasa. Bien que Jon Favreau ne revienne pas en tant que réalisateur, le scénariste Jeff Nathanson est de retour pour écrire le scénario. Comme le redémarrage de 2019, la préquelle est décrite par Disney comme une « action en direct », bien que cela signifie dans ce cas utiliser une technologie d’animation photoréaliste pour les personnages animaux.

Avant Aaron Pierre est entré en scène, Mufasa a le plus souvent été interprété par le légendaire acteur James Earl Jones, qui a fait ses débuts dans le rôle en 1994 Le roi Lion. Il reprendrait plus tard le rôle pour la suite Le Roi Lion II : la fierté de Simba en 1998. En 2015, Jones a repris le rôle de la suite du téléfilm d’animation La Garde du Lion : Le retour du rugissement, bien que Gary Anthony Williams ait repris le rôle du spin-off de la série animée. Jones est revenu une fois de plus pour exprimer le rôle du redémarrage photoréaliste en 2019.

Kelvin Harrison ne sera pas non plus la première personne à exprimer Scar. Jeremy Irons a initialement exprimé Scar dans le premier roi Lion film. Le personnage est revenu brièvement dans La fierté de Simba avec Jim Cummings fournissant sa voix, et David Oyelowo a exprimé le rôle pour le roi Lion séries La garde du lion. Dans le remake de 2019, Chiwetel Ejiofor a joué la nouvelle incarnation de Scar. Avec Kelvin Harrison Jr. l’exprimant dans le prochain film, la préquelle présentera probablement le personnage dans son rôle le plus important à ce jour, en tant que partie importante de l’histoire d’origine de Mufasa.

Ce n’était pas du tout surprenant de voir Disney commander rapidement une suite après Le roi Lion remake est sorti en 2019. Avec un budget d’environ 250 millions de dollars, le film a dépassé 1,6 milliard de dollars au box-office. Ses effets visuels lui ont également valu les nominations aux Oscars et il était également en lice pour le meilleur long métrage d’animation aux Golden Globes. Ce qui est intéressant, c’est l’approche consistant à utiliser une préquelle se concentrant sur Mufasa plutôt que de continuer l’histoire à l’avenir avec Simba.

« J’ai lu le script et environ 40 pages, je me suis tourné vers Lulu [Wang] et j’ai dit: ‘Putain, c’est bon' », a déclaré le réalisateur Barry Jenkins à Variety l’année dernière. « Et en continuant à lire, je me suis éloigné du côté de mon cerveau qui disait: » Oh, un cinéaste vous ne faites pas un film comme celui-ci », et je me suis permis d’arriver à l’endroit où ces personnages, cette histoire, est incroyable. Ce qui m’a vraiment poussé à franchir la ligne, c’est James [Laxton], mon DP, a dit : « Vous savez quoi ? Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce mode de réalisation que nous n’avons pas fait et que peu de gens ont fait.' »

Il a ajouté: « C’est à ce moment-là que je suis revenu aux pouvoirs en place et j’ai dit: » J’adorerais faire ça, mais je dois être capable de faire ce que je fais. Et ils ont dit oui !… Et sachant que Chloe Zhao [(Eternals)] était passé de l’un des plus beaux films du siècle avec Le cavalier pour faire un film Marvel, je me disais : ‘Oh, merde. Si elle peut le faire, je peux le faire.' »

La distribution vocale du film 2019 comprenait James Earl Jones dans Mufasa, Chiwetel Ejiofor dans Scar, Donald Glover dans Simba, Alfre Woodard dans Sarabi, Billy Eichner dans Timon, John Kani dans Rafiki, John Oliver dans Zazu et Beyonce dans Nala. Comme Mufasa et Scar ont été refondus pour la préquelle, il ne semble pas qu’aucun des autres acteurs de la voix revienne. Annonces de casting supplémentaires pour Le roi Lion prequel serait bientôt disponible. On ne sait pas encore quand ce nouveau film sortira. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Le Roi Lion, Le Roi Lion 2