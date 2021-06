« Pasión de gavilanes »: pourquoi Mario Cimarro a cessé d’apparaître dans les derniers enregistrements de la telenovela

« La passion des faucons”, L’histoire d’il y a près de deux décennies était basée sur les frères Reyes, qui cherchent à venger la mort de leur sœur avec la famille Elizondo, leur haine et leur ressentiment envers leurs rivaux changent après être tombés follement amoureux des filles de leurs ennemis éternels .

Sorti dans l’année 2003, « La passion des faucons » a été consolidée comme l’une des telenovelas les plus populaires et les plus réussies de La Colombie et le monde entier. Bien qu’ils aient passé 17 anss depuis sa création et après avoir été intégré à la bibliothèque de Netflix, revenu en position de tête, pour revenir dans les favoris du public.

Au « La passion des faucons« , le duo composé de Danna garcia Oui Mario cimarro s’est démarqué de la romance qui est née entre Norma Elizondo et Juan Reyes. L’alchimie entre les acteurs a été l’un des grands crochets de la série qui a donné à ses protagonistes une renommée internationale.

Bien que laissant de côté l’affection et la connexion que le public avait avec Juan Oui Régner, il y a quelque chose qui les a intrigués et c’est l’ignorance du pourquoi Mario cimarro cessé d’apparaître dans les enregistrements finaux du feuilleton. Voici ce que nous savons de l’acteur et ce qui s’est passé à propos de son absence ces derniers jours sur le plateau.

POURQUOI MARIO CIMARRO A-T-IL ARRÊTÉ DE FIGURER DANS LES ENREGISTREMENTS FINAUX « PASIÓN DE GAVILANES » ?

L’acteur cubain a déclaré que « chaque jour, la possibilité de jouer à nouveau Juan Reyes est plus proche ». « (Photo: Instagram / @dannagarciao / @mariocimarro)

Après que 188 chapitres, « La passion des faucons » s’achève au milieu du bonheur, car après le terrible moment qu’ils ont vécu à cause de Fernando Escandon Il a tout fait pour les séparer, mais a finalement connu une fin horrible, alors qu’il se noyait dans les marais.

Finalement, Mme Gabriela, la mère de Elizondo, finit par aimer ses gendres comme ses propres enfants. Au début, elle pensait que les rois ne lui pardonneraient pas tout ce qu’elle leur avait fait, cependant, la surprise était une autre, car ils l’ont reçue à bras ouverts et une grande fête

Il y a quelques semaines, Telemundo a confirmé que le deuxième volet de « Pasión de gavilanes » aura lieu et les fans comptent déjà les jours pour savoir ce qui est arrivé à leurs personnages préférés. (Photo : Telmundo)

D’un autre côté, chapelet pleure la mort de Armando et il dit qu’il lui manque tellement malgré tout ce qui s’est passé entre eux et la grossièreté qu’il lui a faite à travers l’histoire. À la fin, il reste à chanter dans le Bar Alcalá.

Après tous les mauvais moments, l’amour a triomphé. Franc Oui Sara, enfin en paix, ils se marient à l’église en présence de tous leurs proches. Dans les scènes finales, on peut voir les trois frères et les trois sœurs chevaucher ensemble dans le champ et profiter de leur bonheur.

Initialement, il a été annoncé que la telenovela aurait une grande partie de la distribution originale, cependant, la possibilité d’ajouter une baisse significative, Mario Cimarro, a commencé à sonner fortement. (Photo : Telemundo)

Il ne fait aucun doute que le mariage a été l’un des moments de la telenovela qui est devenu l’un des plus mémorables de toute l’histoire, mais les scènes finales cachaient un secret que personne ne savait et c’est que bien qu’il ait été vu aux frères rois cadeau, Juan Reyes interpreté par Mario cimarro ce n’était pas là.

Ils ont réussi à monter leur image avec un travail de montage car à ce moment-là, après si longtemps, l’acteur Mario cimarro il ne s’entendait plus avec les compagnons de « La passion des faucons » et c’est pourquoi il n’a pas assisté au tournage des scènes finales. Il a été Carlos Ochoa celui qui a diffusé l’information de son absence et comment ils l’ont résolue.