Black Panther 2 a l’antagoniste parfait à Namor, déclare Ryan Coogler

Le réalisateur Ryan Coogler a mis en avant le rôle de Namor le sous-marinier dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, qualifiant le personnage d ‘«antagoniste de rêve». S’adressant à Empire, le cinéaste a expliqué comment Namor serait pris en compte dans la suite de Marvel et a expliqué pourquoi le souverain sous-marin était le parfait méchant après la perte de T’Challa. Découvrez ce que Ryan Coogler a dit ci-dessous.





« Le contraste entre T’Challa et Namor – leurs personnages et leurs nations – saute juste de la page. C’est un antagoniste du rêve.

Selon Coogler, c’est le contraste entre Namor et T’Challa qui le rend si bien adapté pour Panthère noire : Wakanda pour toujours. Tous deux sont les dirigeants de civilisations secrètes et puissantes, et tous deux feront tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité de leur peuple. Mais s’il existe de nombreuses similitudes entre Namor et T’Challa, il existe une différence majeure : T’Challa n’a plus gardé le secret de Wakanda.

Ainsi, avec Wakanda maintenant révélé au monde, Namor craint que son royaume sous-marin de Talocan ne soit le prochain, mettant le roi sur une trajectoire de collision avec le monde de la surface.

Malheureusement, alors que les fans ont vu T’Challa et Namor s’affronter dans les pages de Marvel Comics, ce n’est pas quelque chose qui se produira sur grand écran en raison de la mort prématurée de Panthère noire la vedette Chadwick Boseman. Au lieu de cela, Namor affrontera des proches de T’Challa, notamment Letitia Wright en tant que Shuri, Winston Duke en tant que M’Baku et Lupita Nyong’o en tant que Nakia.





Namor est un mutant dans Panthère noire : Wakanda pour toujours

Débutant au début de Marvel Comics en 1939 et créé par l’écrivain-artiste Bill Everett, Namor est né après que son père humain soit tombé amoureux d’une princesse atlante. Namor, également connu sous le nom de sous-marin, est souvent décrit comme un anti-héros, changeant d’allégeance en fonction de ce qui convient le mieux à son royaume sous-marin bien-aimé. Il possède les pouvoirs de super-force, de vitesse et d’endurance, ainsi que la capacité de survivre sous l’eau, et a le pouvoir de voler grâce à des « ailes » résiduelles sur ses deux chevilles.

Le personnage est traditionnellement connu comme le premier mutant de Marvel, et Tenoch Huerta, qui incarnera Namor dans le Panthère noire suite, a maintenant confirmé que cela sera reporté dans les débuts du MCU du personnage.

« Dans « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et la Dora Milaje (dont Florence Kasumba), combattent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa », a déclaré l’officiel Panthère noire : Wakanda pour toujours le résumé se lit. « Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda. »

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours met en vedette Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Martin Freeman, Angela Bassett et Tenoch Huerta dans le rôle de Namor.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.