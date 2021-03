Dans les forums 45secondes.fr cette semaine: Les meilleurs spectacles spatiaux, SpaceX d’Elon Musk peut-il atteindre Mars et plus encore!

Cette semaine, la communauté des forums 45secondes.fr partage certaines de leurs émissions de télévision préférées sur le thème de l’espace. Nous nous interrogeons également sur les ambitions futures d’Elon Musk et imaginons la vie dans une autre galaxie.

(Crédit d'image: CBS)

La question communautaire de cette semaine portait sur les émissions de télévision sur le thème de l’espace que nous avons le plus aimées. Comme tout amateur d’espace peut l’imaginer, il y avait des incontournables populaires:

Je suis un vrai fan de tous les Star Treks, mais l’épisode que j’ai le plus apprécié est celui de Star Trek Voyager avec sa très crédible capitaine féminine. Je suis devenu accro avec le tout premier épisode « Caretaker ». Cela a suscité mon imagination et m’a incité à écrire mon premier roman de science-fiction. Il a aussi un protagoniste féminin. – Duke0467

J’adore la science-fiction, donc c’est très difficile pour moi. Il y a beaucoup d’émissions et de films que j’ai appréciés. J’adore tous les « Star Treks ». « Star Wars » m’a complètement bluffé quand il est sorti et j’étais assis au premier rang quand les X-Wings ont fait leur truc. Une de mes séries animées préférées de tous les temps est « Clone Wars ». Cependant, si je dois en choisir un seul, je pense que ce serait « Battlestar Galactica (2004-2009). – Joël

Il y a eu tellement d’histoires de science-fiction portées à la télévision et au cinéma. Chaque histoire est unique en essayant de nous donner un aperçu d’un futur possible. J’aime le Star Trek Next Generation … en particulier les cas où la directive principale entre en jeu. Mon esprit a vraiment été pris pour un tour sur l’étendue … la Terre, Mars et notre système solaire … mélangé avec les gens, les gouvernements planétaires, la méfiance, la cupidité et l’oppression. Eh bien, ça suffit. – meo0624

SpaceX peut-il le faire?

Un membre de la communauté nous interroge pour savoir si nous pensons que SpaceX peut débarquer des gens sur Mars d’ici 2024. Les réponses étaient un mélange d’optimisme et de pessimisme:

Je suis sûr qu’il atterrira sur Mars, je ne sais pas si en 2024 ou un peu plus tard, 3 ans est un temps très court pour tout ce qui doit encore être résolu. – rj.rivero

Tout est possible, mais un atterrissage survivant est hautement improbable. En plus d’un bon atterrissage, la moralité dicte d’avoir la capacité de construire une infrastructure pour loger les astronautes après l’atterrissage. Et puis il y a la tâche de ramener les gens chez eux. Un atterrissage humain réussi sur Mar pourrait être accompli mais je ne crois pas qu’une mission suicide serait favorablement acceptée par la plupart d’entre nous. – Richard Popovich

Bon pour EM! Il peut juste le faire. Les opposants sur cette liste ressemblent beaucoup à ceux de Beevus jaloux. Au moins, il essaie. Il a une Lady Love maintenant et cela le gênera, cependant, il peut le faire. POURQUOI LE DÉTESTEZ-VOUS TOUS? – Elocineax

Tout remettre en question

(Crédit d'image: ESA / NASA / Hubble / J. Lee / PHANGS-HST)

Un membre de la communauté a posé des questions fascinantes sur la vie dans d’autres galaxies. Ils l’ont fait avec une certaine hésitation, pensant que cela pourrait être ridicule de leur part. Étant les passionnés d’espaces accueillants qu’ils sont, cependant, la communauté était rassurante:

Ce ne sont pas des questions stupides et elles ne sont pas si rares. Il existe une tonne de faits intéressants sur l’astronomie, et ceux-ci aideront à répondre à de si sages questions. – Hélio

