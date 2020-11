Au centre d’essais moteurs SEAT, il est possible de tester les moteurs sur 200000 km sans arrêt

Situé au centre technique SEAT, le centre d’essais moteurs SEAT est un centre pionnier dans le sud de l’Europe et représente un investissement de plus de 30 millions d’euros au cours des cinq dernières années.

Les installations sont composées de neuf banques multi-énergies qui permettent des moteurs à combustion interne (essence, diesel ou GNC), hybrides et électriques, de la phase de développement à leur homologation.

Ces tests permettent de s’assurer que les moteurs répondent non seulement aux exigences de qualité imposées par les différentes marques du groupe Volkswagen (oui, le centre est utilisé par les différentes marques du groupe) mais aussi aux exigences en termes d’émissions, de durabilité et de performances.

Pour cette aide, le fait que le centre d’essais moteurs SEAT comporte une chambre climatique (capable de simuler des conditions extrêmes, entre -40 ºC et 65 ºC en température et jusqu’à 5000 m de hauteur) et dispose d’une tour automatisée d’une capacité de 27 véhicules, ce qui les maintient à une température stable de 23 ºC afin de garantir qu’ils sont en excellent état pour être testés.

Jour et nuit

Comme nous vous l’avons dit, le centre d’essais moteurs SEAT est utilisé pour tester les moteurs utilisés par toutes les marques du groupe Volkswagen. C’est peut-être pour cette raison que 200 personnes y travaillent, réparties en trois équipes, 24 heures par jour, six jours par semaine.

Parmi les différents systèmes d’essais de moteurs que l’on trouve, il existe trois banques d’essais de durabilité où il est possible de tester des moteurs jusqu’à 200 000 kilomètres sans interruption.

Enfin, le centre d’essais moteurs SEAT dispose également d’un système qui récupère l’énergie générée par les cylindres et la restitue sous forme d’électricité pour une consommation ultérieure.

Pour Werner Tietz, vice-président R & D de SEAT, le centre d’essais de moteurs SEAT «consolide la position de SEAT comme l’une des installations de développement de véhicules les plus avancées d’Europe». Tietz a ajouté que «les nouvelles installations de moteurs et la haute capacité technique de l’équipement, permettent de tester les nouveaux moteurs et de les étalonner pendant leur phase de développement pour assurer de meilleures performances (…) avec un accent particulier sur les moteurs hybrides et électriques» .