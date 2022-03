Le directeur de Morbius assure qu’il y a un Spider-Man dans l’univers de Sony

Il parait images sony met en place son propre univers de films de super-héros avec les différentes bandes d’ennemis de »Homme araignée » que vous avez en production. Le réalisateur du prochain à être libéré « Morbius », Daniel Espinosaa assuré aux fans que même si aucun Spider-Man n’apparaîtra dans le film mettant en vedette Jared LetoOui, il y a un Spider-Man dans ce nouvel univers partagé par les films Sony.

Dans une interview, interrogé par le héros-araignée, le réalisateur a déclaré : « Bien sûr ! Je veux dire, dans presque tous les Spider-Verse ou, vous savez, les (univers) qui existaient dans l’univers Marvel, si vous lisez le comics, vous avez un monde où vous avez les mêmes personnages, et ce sont TOUS les personnages, mais ils sont légèrement différents. »

L’idée d’un super-héros similaire, ou plus précisément d’un Spider-Man existant dans différentes réalités, est quelque chose que les films Marvel ont récemment expérimenté. « Spider-Man : Pas de retour à la maison » et »Spider-Man: dans le Spider-Verse »donnant naissance au multivers présentant un large éventail de possibilités.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spider-Man : No Way Home s’ouvre sur les plateformes numériques.







De nombreux fans ont même pu apprécier que dans l’un des trailers de « Morbius », l’image de Spider-Man barrée du mot « assassin » peinte sur un mur de la ville. Bien qu’il ne soit pas clair si la référence au meurtre est un retour aux événements de « Spider-Man: Far From Home », il convient de noter que le même studio Sony qui a créé « No Way Home », la suite du film susmentionné, a également produit »Morbius ».

» Dans chaque univers, vous avez un Spider-Man, ou un Fantastic Four, ou un Tony Stark, ou un Morbius, mais ils vont tous avoir un ton différent. Ce n’est pas ainsi que l’univers cinématographique Marvel aborde l’idée, mais ils gardent ce noyau autour de l’idée réelle », a expliqué Espinosa.

Le multivers est un concept en cours dans les films Marvel en général, et on ne sait pas grand-chose sur le Spider-Man qui existe dans Morbius. Différentes versions de Spider-Man pourraient être des prétendants possibles, y compris des versions de TOm Holland, Andrew Garfield et Toby Maguirémais avec un nombre infini d’univers, il pourrait tout aussi bien être un Spider-Man que le public n’a jamais vu auparavant.