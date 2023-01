Tout savoir sur le casting de Damsel, le film Netflix avec Millie Bobby Brown

Netflix

Millie Bobby Brown jouera dans Damsel sur Netflix et est accompagnée d’un casting de luxe avec leurs propres noms de grand poids. Qui sont-ils? Faites attention!

© IMDbdemoiselle

Le 13 octobre de cette année Millie Bobby Brown reviendra à Netflix mais dans un nouveau rôle qui n’a rien à voir avec choses étranges Soit Enola Holmes. Dans ce cas, le talentueux interprète donnera vie à une princesse dont les heures sont comptées et attend qu’un personnage courageux la sauve d’un destin marqué par le feu. c’est de cela qu’il s’agit demoisellele film en question.

Cette princesse est choquée de découvrir qu’elle sera sacrifiée au dragon des cavernes sacrées du royaume, après avoir épousé son prince charmant. Elle doit survivre assez longtemps jusqu’à ce que quelqu’un vienne la sauver, mais apparemment personne ne viendra secourir Elodie qui se trouve dans une situation compromettante. qui accompagnent Millie Bobby Brown dans cette nouvelle production de Netflix dirigée par Juan Carlos Fresnadillo?

+ Distribution de Demoiselle

– Nick Robinson est le prince Harry

C’est un acteur américain de 27 ans qui a fait ses débuts à l’âge de 10 ans dans la pièce de Charles Dickens, Un chant de noel. participé à la sitcom Mélissa & Joey jusqu’à l’annulation du spectacle. Son travail le plus connu est dans le film à succès monde jurassique qui est parmi les plus grosses recettes de l’histoire. Il faisait récemment partie du casting de Ombre dans le nuage en 2020. Il est actif à la fois au cinéma, à la télévision et au théâtre.

Angela Bassett est Lady Bayford

C’est une actrice new-yorkaise de 64 ans avec une longue histoire dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. Il a remporté le Golden Globe à deux reprises, le premier en 1994 pour Qu’est-ce que l’amour a à voir avec et le deuxième cette année pour Panthère noire : Wakanda pour toujours. À la télévision, il a participé à Urgences aux urgences, Les Simpson, 9-1-1 Oui Et qu’est-ce qui se passerait si? Sur grand écran récemment, nous avons pu en profiter dans Soul, Milk-shake à la poudre à canon Oui Avengers : Fin de partieentre autres.

– Robin Wright est la reine Elizabeth

Il est né au Texas et a 56 ans. Son mariage avec Sean Penn était au centre de la presse cardiaque. Elle est active dans l’industrie depuis le milieu des années 80 lorsqu’elle a commencé sa carrière professionnelle avec Escouade des vices d’Hollywood. Un rôle bien connu de l’actrice est celui qu’elle avait dans Forrest Gump pour lequel elle a été nominée pour plusieurs prix. A la télé il s’est fait remarquer dans la série château de cartes et au cinéma on l’a vu récemment dans Wonder Woman 1984 et en streaming sur La Ligue des Justiciers de Zack Snyder.

– Ray Winstone en tant que roi

C’est un acteur britannique de 65 ans qui a commencé à travailler dans le milieu à la fin des années 70 avec le film Cet été. Depuis, cet interprète polyvalent a acquis de l’expérience en participant à un grand nombre de projets, se faisant un nom dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. Sweeney Todd, Beowulf, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, Point Break et le récent film Marvel, Veuve noiresont quelques-uns des titres où vous pouvez en profiter.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?