Green Day partage des vidéos inédites de performances en direct

jour vert est aux célébrations du 25e anniversaire du lancement de «Insomniaque», Son quatrième album studio. En octobre dernier, une nouvelle édition spéciale en vinyle de ce matériau a été annoncée, qui, en raison de complications dans sa production en raison de la pandémie, n’a pu atteindre le public qu’au début de 2021.

Désormais, le groupe a pu mettre à leur disposition cette nouvelle édition, poursuivant leurs célébrations en partageant en direct les vidéos des tournées promotionnelles de cet album, jusqu’alors resté inédit.

La nouvelle édition de cet album comprend un disque supplémentaire dans lequel on peut écouter une partie de la setlist d’une présentation dans la ville de Prague en 1996. Outre la publication de ces vidéos via le canal officiel du groupe en Youtube, les audios sont officiellement disponibles sur Spotify.

Selon les membres du groupe lors de l’annonce originale en octobre 2020, cette séquence a été filmée au format 16 mm juste avant le début des sessions studio pour «Nimrod», leur prochain album.

La sortie originale de « Insomniac » a eu lieu le 10 octobre 1995, une continuation de « Dookie », un album qui est considéré comme un tournant dans le style et le succès du groupe pendant les années 90. « Insomniac » parviendrait à s’imposer en deuxième position du palmarès Billboard 200, présentant en singles les chansons « Stuck With Me », « Walking Contradiction » et « Geek Stink Breath ».

Le dernier album de Green Day à ce jour est sorti en février 2020 sous le titre «Father Of All Motherfuckers», peu de temps avant que la pandémie n’atteigne une portée mondiale. Pendant le reste de l’année, Billy Joel Armstrong a lancé une série de reprises qu’il a intitulée « No Fun Mondays », qu’il a compilée dans un album.

Ces reprises ont été publiées ponctuellement chaque semaine à partir de début mars jusqu’à ce que le musicien partage une déclaration finale en juillet, qu’il a accompagnée de la chanson «A New England» de Billy Bragg.