Jim Carrey a presque joué Ian Malcolm dans Jurassic Park

Il y a des castings qui sont juste censés être, et autant qui sont « presque des garous ». L’une de ces anomalies dans le monde est que le rôle de Ian Malcolm dans parc jurassique a été presque joué par nul autre que Jim Carrey avant qu’il ne devienne une énorme star de la comédie à l’arrière de Ace Ventura : Détective pour animaux de compagnie. Comment cela se serait exactement passé à l’écran est l’une de ces choses que nous ne pouvons que laisser imaginer, mais il est difficile d’imaginer quelqu’un comme Carrey réussissant à tirer l’esprit sardonique de Malcolm ainsi que Jeff Goldblum et qui sait si cela aurait conduit à une version complètement différente de Jurassic Park : le monde perdu dans lequel Ian Malcolm a occupé le devant de la scène.

La directrice de casting Janet Hirshenson a déjà parlé à The Wrap du potentiel de Carrey dans le rôle lorsqu’elle a révélé: « J’ai lu le livre et j’ai tout de suite pensé à Jeff Goldblum. Il y avait plusieurs autres personnes que nous avons enregistrées pour le rôle, cependant. Jim Carrey était entré, et il était aussi formidable, mais je pense qu’assez rapidement, nous avons tous adoré l’idée de Jeff. »

Ces situations ne se terminent pas toujours par le premier choix de l’acteur disposé ou disponible pour assumer un rôle qui semble être fait sur mesure pour eux, il y avait donc toutes les chances que Goldblum ait été contraint de transmettre le film. En l’état, l’acteur a pu donner vie à Ian Malcolm et à l’idée d’avoir Jim Carrey dans parc jurassique est devenu l’étoffe d’un fantasme perdu. Bien sûr, Goldblum a repris son rôle, très brièvement, dans la franchise après être apparu en tant que camée serre-livres dans Jurassic World: Fallen Kingdom, et nous savons maintenant qu’il aura un rôle plus important à jouer, aux côtés d’autres parc jurassique met en vedette Sam Neill et Laura Dern, dans Monde Jurassique : Dominion l’été prochain.

Bien sûr, les choses se sont bien passées pour Carrey aussi, avec Ace Ventura permettant au style de comédie unique de Carrey de se libérer de toute contrainte qui lui aurait été imposée pour la performance plus contenue que le personnage de Ian Malcolm aurait exigée. Carrey s’est rapidement imposé comme un géant de la comédie burlesque et caoutchouteux au cours de la décennie suivante, avec d’énormes succès comme Le Masque, Dumb and Dumber et ensuite Menteur Menteur cimenter sa place dans l’histoire du cinéma. Alors que certains de ces derniers rôles de comédie ont commencé à tomber à plat, Carrey a commencé à montrer exactement pourquoi il a presque fait partie du casting d’un film résolument plus sérieux comme parc jurassique, avec ses performances dans The Truman Show, le soleil éternel de l’esprit impeccable et la série Blague.

Avec Monde Jurassique : Dominion en direction des cinémas dans un peu plus de six mois, les fans de la franchise de dinosaures se préparent à voir Ian Malcolm de Jeff Goldblum revenir sur les écrans pour livrer ses divagations sur la théorie du chaos dans un monde qui a maintenant des dinosaures errant sur la Terre, et est essentiellement le le summum de tout ce dont Malcolm a mis en garde dans ses premières scènes de parc jurassique il y a presque 30 ans. En fin de compte, la bonne personne a probablement obtenu le poste.

Monde Jurassique : Dominion arrivera au cinéma le 10 juin 2022, tandis que les fans de Jim Carrey pourront le voir reprendre son rôle du Dr Robotnik dans Sonic le hérisson 2 l’année prochaine, ainsi qu’un retour potentiel en tant que Ace Ventura dans une nouvelle suite qui est actuellement en développement.





