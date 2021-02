Tetris Effect, Rez Creator confirme que le jeu PS5 est en préparation

L’homme principal derrière les chefs-d’œuvre de PlayStation VR Tetris Effect et Rez Infinite a confirmé qu’il avait maintenant un nouveau jeu PlayStation 5 en développement chez Enhance Games. Il suivra la même veine que les expériences précédentes de Tetsuya Mizuguchi et tirera parti des capacités uniques du nouveau contrôleur de Sony, y compris l’audio 3D et le retour haptique du contrôleur DualSense.

Dans une interview avec Famitsu, reprise par Video Games Chronicle, Mizuguchi révèle que Area X de Rez Infinite agira en fait comme une sorte de prologue au prochain jeu du studio. « En particulier, Area X dans Rez Infinite a été développé comme un » prologue « au prochain jeu, et nous espérons utiliser ce concept dans la prochaine génération de jeux. Avec le concept et la technologie XR, nous aimerions augmenter le résolution et créez un jeu plus détaillé. «

Il poursuit ensuite en expliquant en quoi consiste l’ensemble de fonctionnalités uniques de la PS5 qui l’excite tellement. « Lorsque l’haptique (technologie tactile) est ajoutée au mélange, l’expérience totale intégrée des sensations visuelles, sonores et tactiles n’est pas seulement multipliée, mais multipliée par plusieurs. Lorsque cela se produit, les choses commencent à se produire comme dans le passé. n’aurait pas ressenti cela dans un jeu. Nous croyons que nous pouvons y arriver, et nous montons les escaliers un par un. » Étant donné l’accent mis par Mizuguchi sur la fusion de la conception audio et visuelle en un seul, il n’est pas surprenant de le voir si intéressé par ce que l’audio 3D et le retour haptique peuvent apporter aux jeux.

Que voulez-vous voir ensuite du créateur spécial? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous.