La bande-annonce de Run & Gun a le patron farfelu de la foule, Richard Kind, pourchassant son homme

Ding ! Ding ! Ding ! Nous avons un gagnant! Si le film est à moitié aussi bon que la bande-annonce, Paramount aura un gagnant, un gagnant, un dîner de poulet avec le thriller d’action Courir & Pistolet. Les seules doublures ! L’action! Un jeune Mel Gibson ala Arme mortelle, ou peut-être Eddie Murphy dans son Flic de Beverly Hills ou L’enfant d’or jours auraient été alignés pour un tir pour représenter notre Ray. C’est un homme réformé, à la recherche de la vie tranquille. Juste au moment où il pensait qu’il était sorti, ILS L’ONT RETIRÉ !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Après avoir quitté une vie de crime et de violence, Ray est un bon gars réformé, profitant d’une vie de famille tranquille dans les banlieues. Mais lorsque son passé est découvert, Ray est soumis à un chantage dans un dernier travail pour récupérer un mystérieux Après une double croix mortelle, il se retrouve blessé et fuyant des assassins impitoyables qui ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu’il a. Maintenant, avec la vie de ses proches en jeu et le danger à chaque tournant, Le seul espoir de Ray est de s’appuyer sur son passé violent pour survivre. »

Christopher Borrelli a écrit et réalisé le film d’action, parsemé de la quantité magique de comédie. Le film met en vedette Ben Milliken (Sonora, la route du diable, Chêne puissant), Brad William Henke (Orange est le nouveau noir, Le stand), Janel Parrish (Jolies petites menteuses, A tous les garçons que j’ai aimés avant), Mark Dacascos (Confrérie du Loup, John Wick : Chapitre 3 – Parabellum) Celestino Cornielle (Le destin des furieux, Trop vieux pour mourir jeune), Angela Sarafyan (La saga Twilight : Breaking Dawn – Partie 2, Westworld) Alison Thorton (Guide des copines sur le divorce, L’agence de détective holistique de Dirk Gently), Hudson Yang (Fraîchement débarqué, Sororité de la nuit), Michelle Campbell (Famille moderne, Yellowstone), Ari Barkan (Sang bleu, Gotham), Rafael Cebrián (Narcos, Les bibliothécaires) et Richard Kind (Un homme sérieux, Les Goldberg).

Ce sera le premier film de Christopher Borrelli en tant que réalisateur. Son expérience derrière la caméra est vaste. Il a écrit le scénario du thriller de Scott Eastwood Dangerous, sur un sociopathe réformé qui se rend sur une île éloignée pour enquêter sur le mystère derrière la disparition de son frère, mais finit bientôt par affronter plus que ce qu’il avait négocié. Il a également écrit, Éloïse, avec Chase Crawford, à propos de quatre amis qui s’introduisent par effraction dans un asile d’aliénés abandonné à la recherche d’un certificat de décès qui accordera à l’un d’eux un héritage important. Son expertise réside également dans les effets visuels, ayant travaillé sur les classiques Air conditionné et Armageddon. Vous pouvez vous attendre à voir Ben Milliken dans la comédie à venir, Block Party, avec Golden Brooks, Antoinette Robertson et Margaret Avery. Le film est réalisé par Dawn Wilkinson qui est surtout connue pour son travail sur Empire et Comment s’en tirer avec un meurtre.

D’ici là, offrez-vous ce qui ressemble à une balade amusante de Paramount, le thriller d’action Courir & Pistolet. Le film sort dans certaines salles vendredi et arrive sur Digital & On Demand le 11 janvier et DVD le 25 janvier 2022.





