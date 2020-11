L’art rupestre de Pinwheel Cave en Californie peut représenter une «  fleur de transe  » hallucinogène

Juste avant d’entrer dans une transe hallucinogène, les Californiens autochtones qui s’étaient rassemblés dans une grotte ont probablement levé les yeux vers le plafond rocheux, où un moulin à vent et un papillon de nuit aux grands yeux étaient peints en rouge.

Ce mystérieux «moulinet» est probablement une représentation de la délicate fleur blanche de Datura wrightii, un hallucinogène puissant que le peuple Chumash a pris non seulement à des fins cérémonielles mais aussi à des fins médicinales et surnaturelles, selon une nouvelle étude. Le papillon de nuit est probablement une espèce de papillon de nuit, connue pour son vol en état d’ébriété après s’être glissé Daturadu nectar, ont déclaré les chercheurs.

Des boules mâchées que les humains collaient au plafond de la grotte ont fourni plus de preuves de ces voyages antiques; ces morceaux jusqu’à 400 ans, connus sous le nom de quids, contenaient les médicaments psychotropes scopolamine et atropine, qui se trouvent dans Datura, ont déclaré les chercheurs.

En relation: Contes trippants: l’histoire de 8 hallucinogènes

Cette découverte marque « la première preuve claire de l’ingestion d’hallucinogènes sur un site d’art rupestre, dans ce cas, de Pinwheel Cave, Californie », ont écrit les chercheurs dans l’étude, publiée en ligne aujourd’hui (23 novembre) dans le journal. Actes de l’Académie nationale des sciences .

Les artistes n’étaient probablement pas hauts quand ils ont dessiné l’art rupestre, cependant. « C’est extrêmement improbable en raison des effets débilitants de Datura», a déclaré à 45Secondes.fr le chercheur principal de l’étude David Robinson, un lecteur en archéologie à l’Université du Lancashire central en Angleterre. Plutôt, tout comme les œuvres d’art et les objets religieux d’une église, ces peintures rupestres« préparaient le décor »et aidaient les gens sur le point d’entrer en transe comprennent le pouvoir de la fleur et la tradition commune de prendre l’hallucinogène dans cette grotte particulière, a-t-il déclaré.

Une photo du moulin à vent, qui représente probablement l’ouverture hallucinogène Datura wrightii fleur, vue à côté d’une chique nichée dans une crevasse en bas à gauche. La barre d’échelle mesure 10 centimètres de long. (Crédit d’image: David Wayne Robinson)

Cérémonie de passage à l’âge adulte

Les archéologues ont découvert les peintures rupestres pour la première fois en 1999, lorsque les travailleurs de Wild Wolves Preserve, une réserve naturelle à environ 145 kilomètres au nord-est de Santa Barbara, ont trouvé un moulin à vent et un insecte peint avec ocre , un minéral rougeâtre utilisé dans l’art rupestre du monde entier.

À première vue, le dessin du moulinet de 4 pouces sur 7 pouces (10,5 sur 17 centimètres) ne ressemble pas beaucoup à un Datura fleur, mais n’importe quel botaniste vous dirait le contraire. Datura, également connu sous le nom de jimsonweed et de trompette d’ange, se déploie au crépuscule et à l’aube lorsque les insectes la pollinisent, mais pendant la chaleur de la journée, il se tord. Il est possible que cette peinture rupestre comporte une « ouverture Datura fleur », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Un déroulement Datura wrightii fleur. (Crédit d’image: Shutterstock)

Les chercheurs savaient déjà que les habitants de Chumash utilisaient Datura pour les cérémonies et dans la vie quotidienne, selon les descriptions historiques des missionnaires et du travail anthropologique. Les historiens pensent Datura a été utilisé pour « acquérir un pouvoir surnaturel pour soigner, pour contrer les événements surnaturels négatifs, pour éloigner les fantômes et pour voir l’avenir ou trouver des objets perdus, mais, plus particulièrement, comme mendiant pour une variété de maux », ont écrit les chercheurs dans l’étude. Il a également été mis dans un thé appelé toloache pour une cérémonie de passage à l’âge adulte pour les garçons, et parfois les filles, qui ont pris la plante induisant la transe pour marquer leur entrée dans l’âge adulte, a déclaré Robinson.

Cependant, Robinson et ses collègues avaient besoin de plus de preuves que de l’art rupestre pour suggérer que les peuples autochtones utilisaient ce site pour Datura cérémonies. Ainsi, l’équipe a enquêté sur les mystérieuses quids fourrés dans les crevasses du plafond. Les quids, connus d’autres sites archéologiques du sud-ouest américain, sont des plantes généralement mâchées pour leurs nutriments ou stimulants, notamment le yucca, l’agave ou le tabac. Dans ce cas, la microscopie numérique 3D a révélé que les chiques de Pinwheel Cave étaient également probablement mâchées. « [The quids] avaient systématiquement des indentations que nous attendions des molaires, il semble donc qu’elles les avaient insérées dans leur bouche et mâchées », a déclaré Robinson.

En relation: Photos: l’art rupestre peut représenter l’une des premières éruptions volcaniques que les humains aient jamais provoquées

Les fibres de la chique étaient également emmêlées ensemble, et « vous vous attendriez à ce que cela se produise grâce à une sorte d’humidité qui la ferait adhérer, comme la salive humaine », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, une analyse chimique a révélé la présence du Datura composés hallucinogènes atropine et scopolamine, et une analyse au microscope électronique à balayage a en outre identifié les chiques comme Datura, bien qu’une chique ait été faite de yucca.

«Chaque chique semble donc avoir été une seule ‘dose’, insérée dans la bouche et mâchée / sucée afin d’extraire l’hallucinogène [compounds]», ont écrit les chercheurs dans l’étude. Après que les chiques aient été mâchées, elles étaient apparemment collées au plafond, comme un morceau de chewing-gum mâché.

Un papillon de nuit connu sous le nom de sphinx à lignes blanches (Hyles Lineata) se nourrissant d’une fleur violette (non Datura). Un dessin d’un papillon semblable à celui-ci a été trouvé dans la grotte. (Crédit d’image: Shutterstock)

La datation au radiocarbone montre que la grotte a été utilisée de façon intermittente entre 1600 et la fin des années 1800. Et les peuples autochtones ont utilisé la grotte à de nombreuses autres fins: les archéologues ont également trouvé des pointes de projectile et un redresseur de flèche – indiquant que la grotte avait peut-être servi de lieu pour préparer des outils de chasse. De même, les graines moulues et les restes d’animaux suggèrent que la grotte a été utilisée pour la préparation des aliments, le stockage et les repas collectifs.

La nouvelle découverte aide à démanteler le mythe du chaman solitaire, allant seul dans une grotte pour vivre une expérience mystique, a déclaré Robinson.

«C’est un site communautaire», a déclaré Robinson. Il a ajouté que la tribu indienne Tejon d’aujourd’hui, composée des descendants des peuples Chumash, Yokuts et Kitanemuk, utilise le site aujourd’hui.

Les peuples autochtones du monde entier, y compris les cultures anciennes de Sibérie, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud, sont connus pour avoir consommé des substances psychotropes, a déclaré Patrick McGovern, directeur scientifique du Projet d’archéologie biomoléculaire au Penn Museum de Philadelphie, qui n’était pas impliqué dans l’étude. Et cette étude a utilisé des techniques de pointe « pour élucider un problème bioculturel important – l’utilisation d’hallucinogènes par les peuples des Amériques », a déclaré McGovern à 45Secondes.fr dans un courriel.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.