Fin expliquée de Viking Wolf, le nouveau film fureur sur Netflix

Viking Wolf est le film Netflix dont tout le monde parle en ce moment. Si vous avez des questions sur sa fin, nous y répondrons ici.

© IMDbFin expliquée de Viking Wolf, le nouveau film fureur sur Netflix.

Les premiers jours du deuxième mois de l’année conservent une caractéristique de plus en plus intacte dans le service de streaming Netflix: Chacune de ses premières est accompagnée de manière formidable par des abonnés jusqu’à ce qu’elle soit la plus regardée. Dans ce cas c’est loup viking, film arrivé le vendredi 3 février. Sa prémisse suit Thale, qui vient de déménager avec ses parents dans une petite ville après que sa mère a obtenu un nouvel emploi dans la police locale. Après qu’un étudiant a été brutalement assassiné lors d’une fête à laquelle Thale assiste, elle devient un témoin clé.

+ Explication de la fin du loup viking [SPOILERS]

Au moment de la chasse, Liv, le shérif Eilert et quelques chasseurs entrent dans les bois et découvrent un cadavre sans tête et leur ordonnent de s’en occuper. Là, un chien renifleur capte une odeur et la suit jusqu’à un puits d’aération abandonné d’une ancienne mine de cuivre. Liv enquête, mais ceux qui restent à l’extérieur sont déchirés par un énorme loup. Eilert survit, mais est emmené à l’hôpital avec des blessures graves.

William regarde la carcasse du loup et remarque qu’un ongle humain dépasse de l’endroit où sa griffe devrait aller, ce qui surprend Liv et décide d’emmener le vétérinaire voir Lars. Ils expliquent que les loups-garous ne sont pas des humanoïdes, mais que le mal apporté par les Vikings était une sorte d’animal qui contient une malédiction. De plus, si une personne est mordue, elle subira une transformation progressive et se transformera en un loup démon. Pour mettre fin à cela, ils doivent tuer le dernier avant qu’il ne morde une autre personne.

Alors qu’ils résolvent cette affaire, la situation de Thale s’aggrave lorsqu’elle sort avec Jonas, mais elle a des visions terrifiantes. Une nuit qu’ils étaient ensemble, la jeune femme est métamorphosée par la pleine lune et se réveille le lendemain sous forme humaine aux dents acérées. Là, il se rend compte qu’il a assassiné Jonas et quitte la ville en bus. Ailleurs, William passe un test ADN et découvre que c’est exactement comme l’ADN d’un humain.

Thale redevient le bus et massacre tous les passagers. Liv arrive pour enquêter et découvre la montre de la jeune femme à l’intérieur et William découvre que sa fille est responsable. Lars tue le shérif à l’hôpital et est également mordu. Thale sous sa forme de loup arrive chez elle et est sur le point d’attaquer Jenny, mais Arthur arrive pour l’attaquer avec une lampe et ils parviennent à s’échapper. Au-delà de cela, la bête les poursuit et Arthur, blessé, s’écrase dans un endroit bondé et Thale assassine tout le monde.

Celui qui cherche à mettre fin à la malédiction est Lars, mais Thale le surmonte. Liv et William arrivent et sauvent Jenny avant qu’elle ne soit mangée; ils font face au loup et sont enfermés. Jenny poignarde sa sœur sous forme de bête avec une fléchette tranquillisante. Le lendemain, Liv s’excuse auprès de sa fille et se prépare à lui tirer dessus avec une balle en argent. Il y a un changement de scène et Liv est vue de retour chez elle. Il entre et place une balle en argent devant une photo de Thale, donc s’il lui a tiré dessus ou non n’est pas révélé, a laissé un mystère complet au public.

