"Les garçons": La saison 2 est plus sombre, plus grossière, plus brutale et j’adore ça!

Les garçons sont de retour en ville – et avec la saison 2 de retour sur Amazon Prime Video. Certes, j’étais sceptique: les nouveaux épisodes peuvent-ils dominer la grande première saison? Puisque j’ai déjà vu la nouvelle saison, voici la réponse.

Attention, spoilers! Dans ce qui suit, je laisserai de côté des détails importants sur l’histoire de la saison 2. Après tout, vous devriez profiter des huit nouveaux épisodes sans spoilers. Cependant, je ne peux pas éviter les détails sur la première saison de “The Boys”. Vous continuez donc à lire à vos risques et périls.

J’ai beaucoup célébré la première saison de “The Boys”. Toute cette chanson de super-héros de DC et Marvel devenait trop pour moi – la série d’Eric Kripke est arrivée juste au bon moment. J’étais donc d’autant plus enthousiasmé par la suite, et en attendant j’ai même lu les deux premiers volumes de bandes dessinées de l’édition Gnadenlos. Le scepticisme est resté: la saison 2 peut-elle s’appuyer sur la première et maintenir le niveau?

Que fait The Deep sur cette image?

C’est le sujet de la deuxième saison de “The Boys”

La réponse est: c’est possible! De plus, la saison 2 est encore meilleure que la première à mon avis. Mais d’abord rapide et sale – tout comme la série – un résumé approximatif de ce que sont les nouveaux épisodes de “The Boys”.

Billy Butcher a disparu, les autres garçons sont seuls. Pendant ce temps, Hughie, Frenchie, Mother’s Milk et Kimiko alias la femelle essaient de s’attaquer aux Seven par leurs propres moyens.

Après la mort de Madelyn Stillwell, Stan Edgar a pris les rênes de Vought International et est responsable de la commercialisation des super-héros et surtout des Seven. Dans la saison 2, cependant, il peut également lutter contre le danger des super terroristes …

Après l’exil de The Deep à la fin de la saison 1, il y a un nouvel ajout pour les Seven dans la saison 2: Stormfront soutient les populaires Supes, mais ils offensent rapidement leurs nouveaux collègues. Elle n’aime pas s’en tenir aux règles et préfère être son propre patron – au grand dam de Homelander. Le chef des Sept aime le contrôle et ne laisse pas les autres passer par-dessus sa bouche. Il y a donc suffisamment d’aspects qui créent un potentiel de conflit dans la deuxième saison de “The Boys”.





Que signifie être «bon» ou «mauvais»?

Si on regarde les deux saisons en comparaison directe, la première saison ressemble à une introduction. Il établit les personnages et montre ce qu’est “The Boys”. Mais cela ne va vraiment qu’en profondeur avec la saison 2. Le showrunner Eric Kripke parvient à laisser plusieurs scénarios se dérouler en parallèle sans perdre le fil. De plus, chaque personnage continue de se développer. Avec certains personnages comme Kimiko, nous en apprenons plus sur leur parcours, avec d’autres nous retenons notre souffle un instant car ils montrent soudainement des fonctionnalités auxquelles nous n’aurions pas pensé – par exemple avec Billy Butcher.

Ils ne pourraient pas être plus différents: Homelander et Starlight.

Dans les nouveaux épisodes également, il est difficile de mettre tout le monde impliqué dans un schéma classique en noir et blanc. Qui est vraiment bon de toute façon? Et qui est en colère? Bien sûr, vous conviendrez que Homelander est le plus gros cul de tous. Il n’y a rien de positif à dire sur lui. Il est le meilleur exemple du «bon face au mauvais jeu». Les gens l’aiment d’une manière idolâtre, mais ils ne savent pas qui il est vraiment.

Le contraire est Hughie et Starlight. Ils se battent contre Vought International pour la justice et non pour des raisons égoïstes. Le reste des Seven and Boys se situe quelque part entre ces extrêmes. Ils sont dans la zone grise, chacun a quelque chose de bien sur lui-même, mais montre aussi son côté sombre. Mais tous les personnages ont tendance à rester humains, peu importe le genre de choses qu’ils font. Il y a des raisons compréhensibles pour lesquelles l’un ou l’autre agit parfois de manière si extrême. Eh bien, presque tous. Nous préférons laisser Homelander de côté.

La saison 2 est toujours bien au-dessus

Comme si les Sept ne causaient pas assez de problèmes: maintenant, il y a aussi des super terroristes!

La deuxième saison “The Boys” va mieux. Les huit épisodes ne sont à aucun moment subtils – Eric Kripke est toujours plein sur les douze. Un concept qui a réussi dès la première saison. Dans la course, le showrunner a annoncé que la saison 2 serait encore plus sanglante, et il avait raison. Kripke a imaginé des scènes grotesques qui ne sont pas garanties pour les faibles de cœur avec un estomac nerveux. La scène des dauphins dans la saison 1 était déjà difficile pour vous? Ce n’était rien. C’est beaucoup plus flagrant! Crois moi.

Le pouvoir des médias sociaux

La saison 2 est également le reflet de notre société. En utilisant Stormfront, la série nous montre une fois de plus à quel point l’utilisation (ou devrais-je dire abus?) Des médias sociaux et la glorification des individus peuvent être puissantes. Avec Stormfront et Homelander, deux mondes se heurtent: alors que le nouveau venu utilise consciemment les médias sociaux pour atteindre ses fans, le leader des Seven s’appuie sur un travail de relations publiques classique. “Vous avez des fans, j’ai des soldats”, explique Stormfront à un moment donné à Homelander.

“Écoute, chérie! C’est un livestream alors sois gentil!”

La bande-annonce de “The Boys” a présenté Stormfront comme un concurrent direct de Homelander. Cependant, elle ne répand pas de miel autour de ses fans, mais trouve des mots clairs – et suscite la peur parmi les fans. Les mèmes avec elle circulent sur Internet et sa popularité dépasse bientôt celle de Homelander. “Si votre oncle publie ceci sur Facebook, vous savez que cela fonctionne”, explique Stormfront, ajoutant: “Vous n’avez pas besoin de 50 millions de fans, il vous suffit de mettre cinq millions en colère.”

Un regard sur les nouvelles du monde réel suffit pour voir: ce sujet de la série est tout sauf tiré par les cheveux …

Conclusion: la nouvelle saison “The Boys” va mieux

Une soirée normale entre amis …

Je ne m’y attendais vraiment pas, mais la saison 2 est clairement en tête de la première saison de “The Boys”. Eric Kripke n’a pas peur de jongler avec les intrigues de plus de dix personnages, et il gère l’équilibre magistralement. Presque tous les personnages se développent au cours des huit épisodes, obtiennent des bords plus rugueux et les actions individuelles sont toujours compréhensibles.

En termes de contenu, la saison 2 pourrait difficilement être plus appropriée et actuelle. Les nouveaux épisodes de “The Boys” sont un commentaire sur la situation politique et sociale actuelle, sur les relations avec les stars, sur l’utilisation des médias sociaux et bien plus encore. Qui, comme moi, a douté que la saison 1 puisse être dépassée, la saison 2 vous apprend mieux!