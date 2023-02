Resident Evil 4 obtient un tout nouveau personnage

Si vous pensiez que vous étiez dans refaire depuis Resident Evil 4 ne voit que les personnages vénérables, elle a tort. Capcom a une petite surprise dans sa manche et vous pourriez l’aimer.

ils en ont un tout nouveau personnage révélé qui jouera un rôle dans le remake. Vous pouvez découvrir qui c’est et ce que cela signifie maintenant avec nous 45secondes.fr.

Resident Evil 4 : surprise, un nouveau personnage !

Qui est le nouveau personnage ? Le nouveau personnage est un méchant que nous rencontrerons dans le jeu. Plus précisément un Villageois de Ganado d’un genre différent.

Parce que ce Ganado tourbillonne avec un puissant marteau à percussion autour, d’où Léon Kennedy et Ashley Graham ne veulent certainement pas être frappés. Mais le mieux est de voir par vous-même.

C’est le nouveau personnage de Resident Evil 4. © Capcom/via GameInformer

Effrayant, car l’hybride porte également un extrêmement masque étrange. Il s’agit d’un masque de tête de vache terrifiant qui vient probablement avec Cordes serrées autour de la tête a été lié. Il provient probablement d’une vache décédée.

Via Game Informer et merci Hirofumi Nakaoka (Directeur artistique) nous savons que le personnage a un mélange d’un humain et d’un Les Illuminados motif d’horreur religieux inspiré. Et si nous sommes honnêtes, ils l’ont bien fait.

À ce stade, nous incluons l’interview complète pour vous. Attendez-vous le remake avec impatience ou préférez-vous l’original ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et rejoignez-nous pour discuter de la franchise bien-aimée Resident Evil!

Le remake « Resident Evil 4 » sortira le 24 mars 2023 pour le PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X ainsi que PC. Il va donc falloir patienter jusque-là.